Augustin Jianu: Nu va pot sa va confirm daca in Romania au fost afectate institutii importante de atacul ransomware

"Este foarte important de stiut si faptul ca atacurile cibernetice nu se propaga doar prin e-mailuri, ci si prin retelele de socializare. Majoritatea acestor atacuri, de tip ransomware, sunt atacuri globale si afecteaza, repet, orice persoana conectata la Internet. Nu va pot sa va confirm daca in Romania au fost afectate institutii importante. Ce pot sa va spun este ca, in masura in care cei de la CERT-RO sunt solicitati pentru asistenta de catre vreo institutie afectata, atunci specialistii pot interveni





Potrivit ministrului Comunicatiilor, in cazul unor astfel de amenintari cibernetice exista doua optiuni: fie sa reactionam 'pompieristic', fie rational, in asa fel incat sa poata fi gasite solutii de rezolvare.





"Eu nu stiu cat este sau nu de exagerata ideea cu acest ultim atac, pentru ca nu am date pentru a va spune daca este vorba despre un atac de amploare sau cel mai mare. De fapt, nici nu conteaza asta. Repet, amenintarea din punctul meu de vedere este una continua, iar aceasta este doar o forma de manifestare a unei amenintari. Amenintarea cibernetica exista", a mentionat ministrul.

"'Nu este primul, nici ultimul atac de acest gen, de tip ransomware, care daca afecteaza orice calculator conectat la Internet, evident ca afecteaza si Romania. Cea mai buna metoda de a contracara aceasta amenintare este preventia, si anume actualizarea sistemului de operare acum si, bineinteles, a aplicatiilor pe care folosesc pe acel sistem de operare. De asemenea, sa utilizeze un sistem antimalware puternic, fie si unul gratuit, decat nimic. In plus, sa-si realizeze in mod repetat backup pentru datele sensibile si importante", a afirmat Jianu.Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica, aflat sub coordonarea ministerului comunicatiilor a emis de azi-noapte un avertisment privind raspandirea WannaCry.