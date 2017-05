Cod galben de ploi in sase judete din Moldova. Instabilitate atmosferica si ploi insemnate calitativ in aproape toata tara

In cea mai mare parte a Moldovei, va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de peste 30 l/mp si pe arii restranse 60...70 l/mp.De asemenea, potrivit unei informari a meteorologilor, pana duminica ora 21.00, in cea mai mare se vor consemna ploi insemnate cantitativ si instabilitate atmosferica accentuata.In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si pe arii restranse caderi de grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa care vor depasi 15...20 l/mp si izolat 40...50 l/mp.