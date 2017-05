Kaspersky: Romania, pe locul 9 in topul tarilor lovite de WannaCry / Ministrul comunicatiilor: Romanii trebuie sa-si actualizeze urgent, acum, sistemele de operare

"In acest moment am inregistrat peste 45.000 de atacuri ale ransomware-ului WannaCry in 74 de tari din lume, mai ales in Rusia. Este important de notat ca vizibilitatea noastra ar putea fi limitata si incompleta iar gama tintelor si victimelor este probabil mult, mult mai mare", afirma compania ruseasca.Ministrul comunicatiilor, Augustin Jianu, a spus ca la nivelul statului roman nu exista cifre privind amploarea acestui atac in tara noastra si a indemnat utilizatorii sa ia masuri de preventie."Trebuie sa-si actualizeze urgent, acum, sistemele de operare", a afimat Jianu intr-o interventie telefonica la Digi24.Kaspersky spune ca este important de mentionat ca, desi computerele care nu au instalat updateul Microfost de pe 14 martie pot fi infectate cu WannaCry, de acest lucru nu sunt ferite nici cele care au rezolvat vulnerabilitatea SMB prin update-ul mentionat.