Siegfried Muresan: Parlamentul European ar putea amana ajutorul de 100 milioane euro pentru Moldova, dupa tentativa netransparenta de schimbare a legislatiei electorale

In data de 5 mai, deputatii Partidului Democrat, care conduce guvernul moldovean, cei ai Partidului Socialistilor, apropiat presedintelui Igor Dodon, si cei din grupul Partidul Popular European al lui Iurie Leanca au aprobat in prima lectura trecerea la sistemul electoral mixt, potrivit Radio Chisinau . Acesta presupune ca jumatate din deputati ar fi alesi, la alegerile din 2018, pe liste de partid, iar cealalta jumatate, in circumscriptii uninominale.Veste a luat prin surprindere societatea civila - care a organizat ulterior proteste zilnice - si formatiunile opozitiei pro-europene, PAS si Platforma DA."Uniunea Europeana doreste sa ajute Republica Moldova cu 100 de milioane de euro in plus fata de cele 746 de milioane de euro alocate deja pentru anii 2014 - 2020. Vrem ca acesti bani sa ajunga la cetatenii Republicii Moldova cat mai repede. Pentru ca banii sa poata fi transferati Republicii Moldova, trebuie respectate o serie de conditionalitati introduse de mine in Comisia pentru bugete a Parlamentului European, unde am fost responsabil pentru avizul privind acordarea celor 100 de milioane de euro. Aceste conditionalitati se refera la independenta justitiei, la respectarea statului de drept, la combaterea coruptiei si a spalarii banilor. Daca vor fi inregistrate progrese concrete in aceste domenii, va putea fi facut transferul fiecarei transe", a declarat, pentru HotNews.ro. Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European si negociator-sef al Parlamentului European pentru Bugetul Uniunii Europene din anul 2018.Acesta a aratat ca, pe langa aceste aceste conditionalitati, exista si "o serie de preconditii legate de standardele democratice" "iar tentativa autoritatilor de la Chisinau de a schimba legislatia electorala rapid, netransparent, fara acordul opozitiei, fara avizul Comisiei de la Venetia pune semne de intrebare privind respectarea standardelor democratice".Decizia va fi luata saptamana viitoare, in Parlamentul European, cand se va decide "daca putem acorda acum acest sprijin Republicii Moldova in contextul in care majoritatea guvernamentala doreste sa schimbe legislatia electorala", a avertizat Muresan."Comisia Europeana a propus acordarea acestui sprijin in luna ianuarie, la inceputul lunii aprilie a fost aprobata opinia mea in Comisia pentru bugete a Parlamentului European, conditionalitatile propuse de mine au fost acceptate si in Comisia pentru comert international (comisia decidenta), iar saptamana viitoare plenul Parlamentului European trebuie sa decida care sunt urmatorii pasi", a mai aratat Siegfried Muresan.