Sorin Grindeanu, despre zacamantul de gaze de la Buzau: Ar asigura independenta energetica a tarii pentru doi-trei ani/ Ministrul Energiei: Zacamantul este evaluat la un pret minim de aproape 4 miliarde de dolari

Premierul Grindeanu a ajuns in localitatea buzoiana C.A. Rosetti alaturi de ministrul Energiei, Toma Petcu, si de ministrul Economiei, Mihai Tudose. Dupa aproape o ora, in zona au venit si liderul PSD, Liviu Dragnea, si presedintele PSD Buzau, Marcel Ciolacu.Sorin Grindeanu a declarat ca descoperirea zacamantului onshore de gaze naturale de pe platforma Caragele este cea mai importanta de dupa Revolutie, putand asigura independenta energetica a Romaniei pentru aproape doi-trei ani."Am tinut azi sa vin aici si cu alti colegi din Guvern, la aceasta noua exploatare, pentru ca e una foarte importanta, care se va dezvolta in anii viitori, undeva intre 25 si 27 de miliarde de metri cubi de gaz. E cea mai importanta descoperire din anii de dupa Revolutie, daca ar fi sa discutam doar din acest punct de vedere, ar asigura doar ea independenta energetica a tarii noastre doi-trei ani", a spus Grindeanu.Premierul a adaugat ca Romania trebuie sa ajunga sa stie sa valorifice resursele naturale pe care le are, sustinand ca pana acum a fost ca "intr-un cerc vicios"."Sigur ca imi doresc sa incurajam, vorbim si de e o companie suta la suta romaneasca Romgazul, nu ca ar avea neaparat importanta asta, dar incurajam astfel de actiuni din doua perspective: pentru a asigura independenta energetica a tarii - un lucru extrem de important - si doi: ne dorim si prin dezvoltarea altor proiecte energetice ca Romania sa devina un hub energetic regional. Trebuie sa iesim din acest cerc vicios, cerc dat de neputinta noastra in acesti ani de a exploata resursele naturale ale tarii, de prea multe ori doar am spus si nu am stiut sa le exploatam, avem tara bogata, dar atunci cand vine vorba de a exploata bogatiile tarii nu am stiut sa le valorificam in folosul cetatenilor. Sper ca acest semnal pe care azi il transmitem, Guvernul si Parlamentul, sa fie unul important pentru aceasta industrie", a mai afirmat premierul Sorin Grindeanu.Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat vineri, la Buzau, ca zacamantul de gaze de pe platforma Caragele este evaluat la un pret minim de aproape patru miliarde de dolari, fiind o descoperire care da posibilitea Romanei sa devina "un jucator important pe piata gazelor din regiune si nu numai", noteaza News.ro."Romgaz ne-a prezentat cea mai mare descoperire pe care o companie romaneasca, Romgaz, a facut-o pe rezerve de gaze din Romania. E o rezerva care inmagazineaza, pe primele estimari, 30 de miliarde de metri cubi si posibilitatea de exploatare este de 27 de miliarde de metri cubi. Pe consumul mediu anual ne-ar ajunge probabil trei ani, daca am exploata doar de aici. Este un depozit evaluat la un pret minim de aproape patru miliarde de dolari. E o descoperire care a trecut de faza de explorare, acum suntem in faza de exploatare, livram deja in sistem", a spus ministrul Petcu.El a adaugat ca descoperirea zacamantului din judetul Buzau permite Romaniei sa ajunga "un jucator important pe piata gazelor din regiune"."E o descoperire care da un potential foarte mare nu doar economiei romanesti, dar da si posbilitatea ca Romania sa fie un hub pe zona gazelor, sa fie un jucator important pe piata gazelor in regiune si nu numai", a mai spus ministrul Energiei.Premierul Sorin Grindeanu, alaturi de ministrul Energiei, Toma Petcu, si ministrul Economiei, Mihai Tudose, au participat la prezentarea celui mai mare zacamant onshore de gaze naturale descoperit de statul roman in ultimii 30 de ani, pe platforma Caragele, in localitatea CA Rosetti, din judetul Buzau.Ca urmare a proiectelor de explorare si a testelor de productie derulate in anii 2011-2016, in iunie anul trecut, Romgaz a descoperit in complexul structural Caragele (intre Buzau si Braila), lung de circa 35 de kilometri, o importanta acumulare de gaze naturale la adancimi intre 1.500 si 4.000 de metri. Acumularile de gaze au valori de circa 25 - 27 miliarde metri cubi, cu potential de crestere in urma evolutiei explorarii, putand asigura consumul intregii tari pe o perioada de doi-trei ani, se arata intr-un comunicat transmis de Guvern.