Imaginea Spaniei in Romania

În asociaţia ce am înfiinţat-o, Via Rumania Cultura, ne-am propus în 2016 să cunoaştem părerea despre Spania a generaţiilor tinere, şi ale persoanelor cele mai pregătite din punct de vedere profesional din România. Pentru aceasta, ne-am gândit să realizăm o anchetă pe internet, care, de asemenea, să poată funcţiona prin completarea chestionarelor faţă în faţă. Pentru aceasta, am cerut ajutorul Facultăţii de Sociologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, şi firmei creatoare de formulare online-123ContactForm.Profesorul universitar şi decanul Facultăţii de Sociologie a Universităţii de Vest din acea vreme, Domnul Alin Gavreliuc, a acceptat colaborarea în acest proiect şi şi-a pus la dispoziţie echipa de lucru, atât la început, pentru realizarea chestionarului, cât şi la sfârşit, pentru interpretarea rezultatelor.Firma 123ContactForm ne-a oferit mediile necesare pentru realizarea chestionarului online, şi extragerea datelor statistice.Chestionarul iniţial consta în 10 intrebări, împărţite în 3 grupe: Generalităţi despre Spani, firma spaniolă în România si Spania ca destinaţie turisticăObţinerea rezultatelor a presupus dificultăţi, chiar dacă acestea au avut iz de umor uneori. La întrebarea chestionarului online “Vă plac spaniolii?” mai mult de o persoană a răspuns“Da, dar prefer spanioloaicele”, fără a răspunde întradevăr la ceea ce se întreba. Oricum, mulţumim în orice caz pentru sinceritate, pe cât de simpatică, pe atât de inutilă în investigaţia noastră.Pentru a facilita progresul şi a obţine un număr semnificativ de răspunsuri am decis să reducem numărul întrebărilor la un număr de 7, eliminând cele mai lungi, să realizăm un anumit număr de chestionare faţă în faţă, cu ajutorul voluntarelor, şi să finalizăm procesul la 500 de răspunsuri (nivel de încredere 95 %, şi margine de eroare 4,5 %)