Sase persoane, printre care trei copii, ranite dupa un accident pe DN1

Potrivit purtatorului de civant al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul s-a produs in localitatea Barcanesti, unde un autoturism a lovit din spate un alt autoturism, pe fondul nepastrarii distantei regulamentare in mers.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Brezeanu, a spus ca in cele doua autovehicule implicate in accident se aflau sapte persoane, intre care trei copii.Toti cei trei copii, precum si trei dintre adulti, au fost raniti, avand nevoie de ingrijiri meidcale, insa leziunile suferite nu sunt grave.Conform sursei citate, printre raniti se numara un copil in varsta de sase luni care a suferitun traumatism cranio-cerebral minor, precum si un baiat de patru ani care are oleziune la genunchi.De asemenea, o fetita in varsta de doi ani, care nu are leziuni vizibile, va fi dusa la spital pentru investigatii medicale suplimentare.