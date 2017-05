Derapaj al lui Eugen Nicolicea, dupa un editorial critic al ziaristului Liviu Avram: Ce sa-i ceri unui om beat?

"Manualele de zoologie explica destul de clar de ce e riscant sa pui o lama de barbierit la dispozitia unei maimute: se lasa cu varsare de sange. Desi par sa fi fost prezenti la lectiile de zoologie, liderii PSD au omis, din motive inexplicabile, acest aspect atunci cand au pus Comisia Juridica a Camerei Deputatilor sub presedintia lui Eugen Nicolicea. Si omul s-a apucat de treaba. Eugen Nicolicea are un talent cu totul aparte de a citi si interpreta legile. Expunerile sale au devenit, in sine, un impresionant spectacol de sofisme, enunturi paralogice si paradoxuri inmarmuritoare. Iata doua exemple recente", se arata in editorialul intitulat "Cine il opreste pe Nicolicea" si publicat miercuri de Liviu Avram.In replica, Nicolicea declara, pentru site-ul stiripesurse.ro , ca Liviu Avram era "beat" atunci cand a scris articolul."Cum sa comentez comentariile unuia care cred ca era sub influenta bauturilor alcoolice? Nu are rost. Slibovita mi se pare. Chiar a scris un articol tot la adresa mea in care motivele lui erau slobovita si fernetul. In ce manual de zoologie a citit el aia cu lama si maimuta? Poate se referea la Lama din America de Sud. Cred ca era beat cand a scris", a spus Nicolicea.Acesta spune ca nu il va da in judecata pe Avram, intrucat era "beat"."E atat de clar ca sunt deplasate comentariile incat nu le-am pus decat pe seama faptului ca era putin beat. Ce sa-i ceri unui om beat?", a comentat Eugen Nicolicea.