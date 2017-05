Presedintia UE: Guvernul a gasit sediu la Bruxelles pentru reprezentanta Romaniei la UE

Guvernul a aprobat joi un memorandumul prin care a validat solutia identificata si propusa de comisia special constituita in cadrul Ministerului Afacerilor Externe si a mandatat Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana sa inceapa negocierile in vederea inchirierii noului sediu din Bruxelles, se arata intr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.Propunerea a fost selectata de catre comisia constituita la nivelul MAE in urma analizarii tuturor ofertelor conforme cu necesitatile logistice si de reprezentare ale Romaniei pe perioada exercitarii Presedintiei Consiliului UE. Selectia a tinut cont de pret, suprafata, starea imobilului, a dotarilor si utilitatilor, numarul locurilor de parcare, proximitatea fata de sediul Consiliului UE, configuratia spatiilor (sali de conferinte si reuniuni, birouri etc.)."Asigurarea unui spatiu corespunzator din punct de vedere logistic si de reprezentare este un element cheie in exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE. Prin decizia de ieri, am intrat in linie dreapta pentru rezolvarea unei probleme esentiale in perspectiva anului 2019. Exercitarea unei presedintii de succes la Consiliul UE este, probabil, cel mai important proiect al Romaniei, dupa aderarea la NATO si integrarea in Uniunea Europeana. Este o prioritate in programul nostru de guvernare, fiindca ne ofera oportunitatea consolidarii profilului european al Romaniei, ca stat matur si responsabil", a declarat Ana Birchall, ministru delegat pentru Afaceri Europene.