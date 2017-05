Premierul cere constituirea rapida a unui grup operativ, care sa rezolve criza vaccinurilor: Nu putem impune prin lege obligativitatea vaccinarii, atata vreme cat nu sunt asigurate dozele necesare de vaccin

"Este momentul sa actionam repede, tintit. Nu este admisibil sa moara copii din cauza unor boli care pot fi prevenite. Cred ca se impune sa vorbim si despre preventie si despre educatie pentru sanatate, iar aici medicii de familie au un cuvant important de spus", a mai spus Grindeanu.Grupul va fi format din reprezentanti ai Guvernului, ai societatilor profesionale, ai asociatiilor si societatii civileGrupul operativ va trebui sa vina cu propuneri de modificare a cadrului legal, astfel incat, pe termen scurt, sa permita achizitionarea dozelor de vaccin necesare, iar pe termen mediu, asigurarea stocurilor de vaccinuri in mod predictibil si continuu.Premierul Grindeanu considera ca trebuie modificata legislatia in regim de urgenta si a cerut Ministerului Sanatatii si reprezentantilor societatilor profesionale, asociatiilor si societatii civile sa vina, intr-un timp cit mai scurt, cu propuneri de amendare a cadrului legal.La randul sau, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a aratat ca va propune constituirea Unitatii de management a Programului de vaccinare, in cadrul Ministerului Sanatatii, structura care va avea mandatul sa asigure achizitionarea continua si la timp a vaccinurilor, pentru a evita sincopele de aprovizionare. Masura va fi promovata inainte de adoptarea proiectului Legii vaccinarii, printr-o Hotarare de Guvern.In cursul zilei de vineri, la Palatul Victoria, a avut loc o intalnire la care au mai participat: prof. dr. Alexandru Rafila, presedinte, Societatea Romana de Microbiologie (SRM); dr. Sandra Alexiu, vicepresedinte al Societatii Nationale de Medicina de Familie; dr. Gindrovel Dumitra, seful grupului de vaccinologie din cadrul Societatii Nationale a Medicilor de Familie (SNMF); prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul institutiei, Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals"; dr. Valeria Herdea, presedinte, Asociatia Romana Pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie (AREMPF); dr. Oana Falup-Pecurariu, ESPID Board Member, Spitalul Clinic de Copii Brasov; dr. Miljana Grbic, sef Birou local, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS); dr. Anca Draganescu, presedinte, Asociatia Pro Imunizare; Ana Maita, Asociatia Mame pentru Mame, dr. Adriana Pistol, vicepresedinte al Societatii Romane de Epidemiologie si director al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), Borbora Koo, specialistul UNICEF pe zona de sanatate.Joi, a avut loc o prima dezbatere privind legea vaccinarii, fiind dominata de departe de persoanele care au cerut continuu sa fie eliminata din proiect obligativitatea imunizarii, relateaza News.ro. Dincolo de dispute, Romania are nevoie de o lege a vaccinarii care sa garanteze parintilor care vor sa isi imunizeze copiii ca vor avea la dispozitie stocuri suficiente de vaccin, iar celor care si-au pierdut incredera in imunizare pentru ca au trait adevarate drame dupa ce le-au fost vaccinati copiii sa li se garanteze ca imunizarea este supusa in mod prealabil unor proceduri medicale de natura care sa diminueze la maximum riscul unor reactii adverse, au aratat participantii la dezbatere - parinti, medici, autoritati.Dezbaterea a inceput in prezenta ministrului Sanatatii, Florian Bodog, care a anuntat un al 25-lea deces de rujeola in epidemia care a inceput in septembrie 2016. Ministrul a reluat ideea ca parintii nu pot fi obligati sa isi vaccineze copiii, dar trebuie sa isi asume decizia daca nu ii vaccineaza.La discutii au luat parte si medici de mai multe specialitati, care au incercat sa explice beneficiile vaccinarii copiilor.