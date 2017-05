Mexic: O femeie care investigase cu succes rapirea si uciderea fiicei ei de catre membrii unui cartel a fost impuscata mortal de Ziua Mamei

Miriam Rodriguez a murit in drum spe spital dupa ce fusese impuscata de mai multe ori in locuinta ei din Tamaulipas.Crima a avut loc de Ziua Mamei din Mexic.Rodriguez era cunoscuta pentru faptul ca a investigat cu succes rapirea si uciderea fiicei ei de catre cartelul Zetas.Dupa ce fiica ei a disparut in 2014, Rodriguez a inceput sa o caute si i-a descoperit ramasitele intr-un mormant ascuns in orasul San Fernando.Informatiile pe care ea le-a furnizat politiei au dus la incarcerarea membrilor bandei infractionale vinovate.Potrivit BBC, in martie unul dintre acestia a evadat din inchisoare iar colegii ei spun ca a inceput sa primeasca amenintari, Colegii lui Rodriguez afirma ca ea a cerut ajutorul politiei, dar a fost ignorata.Procurorul general al regiunii a declarat ca la casa ei erau trimise de trei ori pe zi patrule de politie si ca noua persoane au fost trimise in judecata pentru rapirea si uciderea fiicei ei.. Nivelul cel mai inalt a fost atins in statul Tamaulipas, 5,563 de disparuti.