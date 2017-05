Ministrul Sanatatii: S-a semnat contractul pentru 109.000 doze de vaccin ROR

"L-am informat pe prim-ministru ca azi se semneaza pentru cele 10.000 de doze care sunt deja in tara si care pot sa intre neintarziat la medicii de familie - saptamana viitoare vor fi la medicii de familie - si ca s-a semnat deja contractul si pentru cele 109.000 de doze. In acelasi timp, l-am informat pe prim-ministru ca toate contractele pe care le demaram pe vaccinuri din acest moment sunt pe acord-cadru de minimum doi ani pana la patru ani in asa fel incat sa asiguram predictibilitatea si aprovizionarea cu vaccin pentru a nu se mai ajunge in aceasta situatie in care Romania este la momentul de fata", a spus Florian BodogDeclaratiile au fost date la finalul intalnirii ministrului cu reprezentantii societatilor profesionale, asociatiilor si societatii civile pe tema vaccinurilor.El a precizat ca, de asemenea, s-a stabilit constituirea unitatii de management a vaccinului in cadrul ministerului de resort, printr-o Hotarare de guvern, si in care vor fi adusi oameni care sa lucreze strict pe managementul vaccinului."Am hotarat ca nu vom astepta finalizarea legii vaccinarii. (...) Se va constitui un task force care sa actioneze pe aceasta zona a aprovizionarii cu vaccin si astazi voi primi o informare in urma solicitarii pe care am avut-o la doamna director regional OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii) pentru ca OMS deja a luat legatura cu producatorii de vaccinuri in asa fel incat sa suplimenteze dozele de vaccin alocate Romaniei", a mai spus ministrul Sanatatii.