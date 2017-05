Turcia: 53 de fosti angajati ai bursei din Istanbul, arestati pentru presupuse legaturi cu Gulen

Suspectii sunt doar ultimii din cei circa 150.000 de oameni investigati in Turcia dupa lovitura de stat esuata. Aproximativ 49.000 inca sunt arestati si asteapta procesele.Procurorii au ordonat punerea in detentie a 102 persoane ca parte a unei investigatii ce are legatura cu bursa, scrie Haberturk.La prima ora au avut loc raiduri la 70 de adrese, avand drept subiect suspecti care au fost dati afara de la Borsa Istanbul dupa puciul esuat de pe 15 iulie 2016, potrivit Haberturk.