Dosarul "Hertanu": Judecatorii au dat un nou termen, 8 iunie, in privinta noului mandat de arestare pe numele lui Ghita

Mandatul este cerut in dosarul "Hertanu", motivul acordarii unui nou termen fiind lipsa de procedura cu inculpatul. Potrivit reprezentantilor Tribunalului Prahova, nu a fost restituita la instanta dovada de indeplinire a procedurii de citare.Procurorii DNA Ploiesti cer instantelor emiterea a doua mandate de arestare preventiva pe numele fostului deputat Sebastian Ghita, aflat in prezent in Serbia.Anchetatorii au solicitat emiterea de mandate arestare pe numele lui Ghita in dosarul cunoscut opiniei publice sub numele de Ghita-Ponta-Blair si in cel in care fostul parlamentar este urmarit penal alaturi de cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Hertanu.Acestea sunt singurele dosare care il vizeaza pe Ghita in care procurorii nu cerusera arestarea preventiva a fostului deputat.