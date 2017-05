Doi traficanti care aduceau tigari peste Prut folosind lansete, retinuti dupa focuri de avertisment

Pentru retinerea contrabandistilor, politistii de frontiera au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare, fiind trase focuri de arma in plan vertical, potrivit Politiei de Frontiera.Miercuri, in jurul orei 22.30, politistii din cadrul SectoruluiBivolari, judetul Iasi, au observat pe directia localitatii de frontiera Zaboloteni, la malul romanesc al raului Prut, doua persoane de sex masculin, care trageau, cu ajutorul unei lansete mai multe colete voluminoase.Politistii de frontiera au procedat la monitorizarea persoanelor, iar in momentul in care acestea au adus coletele la mal si au incercat sa le transporte, i-au somat verbal sa se opreasca.Profitand de intuneric si vegetatie, cei in cauza au incercat sa fuga, moment in care politistii de frontiera au folosit armamentul din dotare, tragand doua focuri de avertisment in plan vertical.Acestia i-au retinut pe cei doi barbati, iar pe timpul cercetarilor efectuate au stabilit ca cei in cauza sunt cetatenii romani Andrei C. si Constantin M., in varsta de 29, respectiv 40 ani, domiciliati in judetul Iasi, care au trecut coletele peste raul Prut cu ajutorul unei lansete si le-au tras cu o franghie dinspre luciul de apa inspre mal.In urma inventarierii continutului coletelor, a rezultat cantitatea de 3.389 pachete cu tigari, diferite marci, cu timbru de acciza Republica Moldova, in valoare de aproximativ 30.772 lei.