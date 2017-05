VIDEO Protest la Spitalul Judetean Satu Mare. Medicii spun ca lipsesc medicamente de baza, cum ar fi cele pentru oprirea sangerarilor sau antibioticele

Potrivit sursei citate, situatia este foarte tensionata in spital iar directorul medical, dr. Dumitru Fanea a demisionat din functie.Medicii reclama ca nu sunt medicamente importante cum ar fi cele pentru oprirea sangerarilor, antibioticele sau cele necesare in caz de stop cardiac.De asemenea, ei spun ca nu exista produse consumabile de baza si nici conditii minime pentru asigurarea actului medical.Ei reclama si modul arogant in care este condus de catre managerul interimat Camilo Coste, mai scrie Portalsm.ro."Vrem sa fim respectati de catre factorii de decizie. Suntem oameni inteligenti, oameni educati, oameni cu pregatire. Nu se poate sa fim chiar atat de marginalizati si nerespectati. Noi nu suntem feuda lor. Noi vrem sa salvam vieti, dar asa nu se mai poate", a declarat dr. Roxana Rugea, potrivit Satmareanul.n et, publicatie care scrie ca in spital lipseste si adrenalina.