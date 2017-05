Doar un sfert dintre cetatenii R. Moldova cred ca democratia este preferabila oricarui alt regim politic - sondaj

Acest institut a descoperit ca sprijinul pentru ideea de democratie este departe de a fi omogen printre tarile central si est-europene, cei mai putin favorabili unui regim democratic se arata respondentii din Republica Moldova si Serbia.In Romania, 52% dintre respondenti cred ca democratia este preferabila in comparatie cu orice alt regim politic si romanii sunt mai putin inclinati sa creada ca un regim nondemocratic este preferabil in anumite circumstante, doar 28% sustin aceasta idee.De asemenea, aceste date despre democratie sunt corelate cu increderea pe care est-europenii o au in concetatenii lor, iar 73% dintre moldoveni sunt rezervati sa aiba incredere in alti oameni, in vreme ce proportia creste la 76% pentru respondentii din Romania.Acest studiu contine date adunate din 18 tari central si est-europene, unde credintele religioase ocupa un loc important in societate.Printre tarile incluse in studiu se numara Armenia, Belarus, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Lituania, Letonia, Georgia, Grecia, Ungaria, Republica Moldova, Polonia, Romania, Rusia, Serbia si Ucraina. Pentru Romania, datele au fost colectate prin interviuri asistate de calculator in perioada 1 iulie - 18 octombrie 2015.De asemenea, acest sondaj a avut un esantion de 1.361 de romani, iar marja de eroare este aproximata la +/- 4,5 puncte. Pentru Republica Moldova, datele au fost colectate prin interviuri printate in perioada 4 iulie - 2 august 2015.De asemenea, acest sondaj a avut un esantion de 1.841 de moldoveni, iar marja de eroare este aproximata la +/- 3,8 puncte.