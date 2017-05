Prezente inedite pe listele lui Macron: O fosta toreadoare, un geniu al matematicii, o femeie pilot de vanatoare si un judecator anticoruptie

Noul presedinte al Frantei a promis ca va reinnoi viata politica a tarii prin aducerea in Adunarea Nationala de parlamentari noi. Partidul lui Emmanuel Macron a anuntat joi numele a 428 de candidati . Peste jumatate dintre candidati provin din societatea civila, iar 7% sunt pensionari si studenti.Printre candidati se numara Marie Sara, o fosta toreadoare, care se va lupta pentru un loc de parlamentar in Gard (sudul Frantei) cu Gilbert Collard, un greu al Frontului National al lui Le Pen. Sara a fost casatorita cu cunoscutul fost jucator de de tenis Henri Leconte.Cedric Villani, 43 de ani, care in 2010 a castigat Medalia Fields, echivalentul premiului Nobel pentru Matematica, va candida intr-un district din suburbiile Parisului.Pe liste sunt si Eric Halphen, un apreciat judecator anti-coruptie, si Marion Buchet, un pilot al fortelor aeriene franceze ce a luptat in Siria.