Constanta: Un sofer baut a provocat un accident, apoi a intrat in vitrina unei farmacii. Femeia afalta la volan in cealalta masina a fost ranita

Un sofer aflat sub influenta bauturilor a provocat un accident rutier joi seara, in municipiul Constanta, ciocnindu-se cu o alta masina si ranind-o usor pe femeia aflata la volan, dupa care a patruns pe trotuar si a lovit vitrina unei farmacii, informeaza News.ro.Potrivit politistilor, un barbat in varsta de 67 de ani, din Constanta, conducea un autoturism, joi seara, pe strada Caraiman, din municipiul Constanta, dinspre bulevardul Aurel Vlaicu catre Bulevardul 1 Mai.La intersectia cu strada Mangaliei, el a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de o femeie in varsta de 29 de ani, din Cumpana.In urma accidentului, primul autoturism a patruns pe trotuar si a lovit vitrina unei farmacii. In evenimentul rutier a fost ranita usor conducatoarea auto.Politistii au stabilit ca soferul primului autoturism se afla sub influenta bauturilor alcoolice, in urma testarii cu aparatul alcooltest rezultand o concentratie de 0,91 mg/l alcool in aerul pur expirat. Politistii i-au intocmit dosar penal soferului in varsta de 67 de ani.