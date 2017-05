Romania se va confrunta cu multiple valuri de caldura si seceta, potrivit prognozei pentru vara 2017

Aceste valuri de caldura periculoase sunt asteptate in lunile iulie si august, iar mediile de peste 32 de grade Celsius vor deveni comune in Italia si Balcani.O perioada de canicula ar putea sa se intinda timp de sapte zile consecutive.De asemenea, vremea calda si uscata va crea conditii ideale pentru instalarea secetei in Ucraina, Republica Moldova si Romania.Conditiile de seceta ar putea sa se prelungeasca in toamna, iar impactul ar putea sa fie unul puternic asupra agriculturii.Intre timp, britanicii si irlandezi vor avea parte de o vara extrem de scurta, iar furtunile vor cuprinde tari precum Franta, Germania, Polonia si Cehia."In timpul celor mai intense valuri de caldura, am putea sa inregistram noi temperaturi record", a declarat expertul meteorolog Alan Reppert de la AccuWeather.De asemenea, printre cele mai expuse tari la canicula se numara Macedonia, Bulgaria, Ungaria si Romania."Smogul si calitatea proasta a aerului vor reprezenta alte probleme pentru aceste regiuni", a completat meteorologul Tyler Roys.Tarile est-europene se vor confrunta si cu o lipsa de precipitatii, care va creste riscul instalarii conditiilor de seceta, desi regiunea a primit precipitatii peste media normala in perioada ianuarie-aprilie.Culturile vor avea de suferit in toate tarile balcanice din cauza lipsei precipitatiilor si a temperaturilor extreme din aceasta vara.In schimb, furtuni puternice sunt asteptate din Franta si pana in Polonia.Aceste tari vor avea parte de o vara ceva mai racoroasa si moderata, cu ploi si furtuni. Insa, meteorologii avertizeaza ca sunt asteptate si furtuni periculoase, care ar putea sa aduca grindina si sa formeze tornade."Aceste furtuni puternice sunt asteptate in special dupa-amiaza si seara", a precizat Roys.De asemenea, furtunile ar putea sa provoace daune in special in jumatatea sudica a Germaniei, precum si in vestul Cehiei si Poloniei.Printre orasele care ar putea sa fie afectate de asemenea furtuni se numara Munchen, Berlin, Praga si Wroclaw.Frecventa ploilor ar putea sa creasca riscul de inundatii in Franta, Elvetia si Germania.Insa, o canicula de scurta durata ar putea sa se instaleze in a doua jumatate a verii in vestul si centrul Europei.Peninsula Iberica ar putea sa se pregateasca pentru o noua vara uscata si calduroasa, care va creste riscul de incendii de vegetatie in Spania si Portugalia.Marea Britanie va avea o vara lipsita de extreme, cu temperaturi in limitele normale si perioade lungi de precipitatii.