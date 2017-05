Prima dezbatere privind legea vaccinării, dominată de cei care au cerut să fie eliminată obligativitatea imunizării

Prima dezbatere privind legea vaccinarii a fost dominata de departe de persoanele care au cerut continuu sa fie eliminata din proiect obligativitatea imunizarii, relateaza News.ro. Dincolo de dispute, Romania are nevoie de o lege a vaccinarii care sa garanteze parintilor care vor sa isi imunizeze copiii ca vor avea la dispozitie stocuri suficiente de vaccin, iar celor care si-au pierdut incredera in imunizare pentru ca au trait adevarate drame dupa ce le-au fost vaccinati copiii sa li se garanteze ca imunizarea este supusa in mod prealabil unor proceduri medicale de natura care sa diminueze la maximum riscul unor reactii adverse, au aratat participantii la dezbatere - parinti, medici, autoritati.





La prima dezbatere publica asupra vaccinarii care a avut loc joi la Ministerul Sanatatii au participat cateva zeci de persoane, sala fiind plina, majoritatea fiind cei care se opun vaccinarii si care cer ca legea sa nu prevada obligativitatea imunizarii copiilor. De altfel, contestatarii - unii insotiti de copii - au venit cu coli A4 cu mesaje impotriva vaccinarii obligatorii: "Nu vaccinarii obligatorii!".





Dezbaterea a inceput in prezenta ministrului Sanatatii, Florian Bodog, care a anuntat un al 25-lea deces de rujeola in epidemia care a inceput in septembrie 2016. Ministrul a reluat ideea ca parintii nu pot fi obligati sa isi vaccineze copiii, dar trebuie sa isi asume decizia daca nu ii vaccineaza.





La discutii au luat parte si medici de mai multe specialitati, care au incercat sa explice beneficiile vaccinarii copiilor.





Profesor Adrian Streinu Cercel: Nu doriti sa va vaccinati copilul, nu este nicio problema, dar va asumati riscul ca acel copil sa nu aiba dreptul la viata





"In momentul in care a fost o problema cu variola si mortalitatea a ajuns spre 40-50 la suta, toata lumea a inteles ca trebuie sa se vaccineze impotriva variolei. Asa a facut ca in anii '80 variola a fost stearsa de pe harta bolilor cu transmisie in populatie. Nu putem sa stergem cu buretele aceste lucruri si sa ne intoarcem la anii in care se murea pe capete. Este o aiureala. In contextul in care dumneavoastra nu doriti sa va vaccinati copilul, nu este nicio problema, dar va asumati riscul ca acel copil sa nu aiba dreptul la viata", le-a spus participantilor profesorul Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala.





Medicul a explicat ca istoria a aratat ca au existat multe persoane care au ramas infirme, iar multe au murit din cauza nevaccinarii.





"Rujeola revine in activitate, am avut probleme cu tetanosul, acum, slava Domnului, nu avem, dar nu stiu la ce sa ne asteptam. Nu punem in discutie daca vaccinarea este buna sau nu pentru ca ea si-a dovedit eficacitatea. Aici s-a pus in discutie numai daca este obligatorie sau nu. Se va decide in final daca ramane obligatorie sau nu. Insa, toata lumea trebuie sa stie ca vorbim de politica de sanatate publica, iar aceasta se realizeaza prin acte normative. O autoritate publica, cand ia o decizie isi asuma toate riscurile necesare deciziei, inclusiv a unor efecte adverse. In Romania se vaccineaza anul 200.000 de copii. Aici avem o singura categorie de parinti - aceea care, se pare, ca ar fi avut probleme cu copiii, probabil legate de actul vaccinal", a spus Streinu Cercel.





La randul lui, medicul de familie Cristian Oana le-a spus contestatarilor ca le respecta dreptul de a se opune vaccinarii, dar exista o problema de responsabilitate.





"Respect dreptul dumneavoastra de a va opune, dar problema este de responsabilitate. Dar daca se intampla ceva prin nevaccinare, atunci a cui este responsabilitatea? Pana la urma, totul tine de nivelul de informare a parintelui. Am 40 de ani de activitate. Elitele se vor descurca, nu sunt expuse riscului de a nu avea vaccin. Cati posibili Mozart au murit in actuala epidemie de rujeola?¬, a intrebat medicul.





O mama careia i-a murit copilul dupa vaccinare i-a raspuns: "Copilul meu ar fi fost un posibil Mozart. Viata lui mi-o da cineva inapoi?". "Fara indoiala ca nu v-o da nimeni inapoi, este o pierdere ireparabila. Raman in discutie doua lucruri, nu am gasit cele mai bune cai de comunicare - cum sa faci un echilibru intre binele public si binele individual", a mai spus medicul, caruia sala i-a raspuns: "Prin lipsa obligativitatii".





"Odata ce am un copil care a suferit grav din cauza unor vaccinuri aplicate de pediatru, nu de mine, nu de un inginer, care a investigat-o inainte sa-i faca acel vaccin, de ce as vaccina un al doilea copil? Ca sa ce, jucam ruleta ruseasca cu copiii nostri? De ce suntem aici? Va rog sa ne intelegeti - nu suntem nici nebuni, nu suntem nici plecati pe campiile tarii, suntem aici pentru ca avem copiii afectati de vaccinuri. Si dumneavoastra nu vreti sa raportati nicaieri acest lucru. Avem trei vaccinuri facute, toate cu reactii adverse foarte severe. Copilul meu nu mai vorbeste de la ultimul vaccin, are sapte ani si nu poate comunica. Nu este raportata nicaieri aceasta reactie adversa. Nicaieri nu sunt raportate, pentru ca producatorul sa nu raspunda", a continuat femeia.





Consilierul personal al ministrului Sanatatii Alexandru Rafila, care a moderat dezbaterea dupa plecarea ministrului Sanatatii, a spus ca raportarea reactiilor adverse este un proces care se desfasoara continuu. "Raportarea reactiilor adverse este un proces care se desfasoara continuu. Ati avut aici presedintele Agentiei Nationale a Medicamentului, dar nu l-ati lasat sa vorbeasca. Sunt aici oameni care pot sa va ajute sa intelegeti. Sa facem o dezbatere civilizata in care nu cine tipa mai tare are dreptate¬, a spus Rafila.





Total pentru vaccinare s-a aratat presedinta Asociatiei "Mame pentru Mame", Ana Maita, decisa sa-i dea in judecata pe cei care se opun vaccinarii si din cauza carora "mor copii¬.





"Este in mana decidentilor de a proteja sanatatea publica din Romania, de a proteja viata copiilor nostri. Prin legea vaccinarii se rezolva lipsa stocurilor. Sa ne pazim de acest trend antivaccinist care ucide copiii in Romania. Este obligatia dumeavoastra sa faceti tot ceea ce este bine pentru copiii nostri. Nu lasati acest trend antistiintific, care face ravagii in toata lumea si in Romania, din pacate, sa distruga sanatatea publica. Sprijiniti aceasta lege, responsabilizati Ministerul Sanatatii sa faca stocurile multianunale. Pentru ca problema noastra, in Romania, nu sunt dansii. Ei sunt putini, vocali, dar nu ei sunt problema. Legea vaccinarii trebuie votata pentru ca rezolva adevarata problema. Si lasati-ne pe noi, parintii responsabili, sa-i dam in judecata cand copiii nostri vor muri din cauza lor. Lasati-ne pe noi sa-i rezolvam. Ii vom da in judecata pentru copiii care mor in Romania, din cauza unor boli prevenibile", a spus Maita in huiduielile celor care sunt impotriva vaccinarii.





La randul lui, Dumitru Balan, care s-a prezentat drept reprezentantul unui grup de 10.000 de parinti, a spus ca "nu este etic sa ne gandim numai la cei 24 de pacienti imunocompromisi (cei care au murit de rujeola si care nu erau vaccinati - n.r.)".





"Copilul meu avea patru luni cand i-a fost adminsitrat vaccinului DTP. In cateva zeci de minute era sa decedeze, prin soc anafilactic. I-au ramas pe corp eczeme, prurit pana la sange. Am copil alergic, nu poate respecta calendarul. Statul nu m-a ajutat, am alocat zeci de mii de euro, iar statul nu m-a ajutat cu nimic. Copilul are patru ani si jumatate, este perfect vindecat. Am descoperit cele mai eficiente medicamente, care nu sunt altceva decat alimentele. Redati copiilor dreptul la alimente sanatoase, la apa pura, la aerul proaspat si vom avea o epidemie de sanatate in toata tara", a spus Dumitru Balan.





Avocatul Liviu Fatu, specializat in drept medical, a explicat opinia Colegiului Medicilor din Romania (CMR) legata de acest proiect al vaccinarii.





"Transmit punctul de vedere al Colegiului Medicilor legat de acest proiect de lege. Dincolo de ce crede fiecare, si Colegiul Medicilor si-a pus intrebarea daca aceasta lege este necesara, este legitima, este nevoie in mod real de legea vaccinarii. Exista cel putin patru evidente care au fost puse in relief de noi. Prima este aceea ca exista exemple pozitive legate de vaccinare, dar pot exista si exemple negative care au in spate drame profunde ce nu vor putea fi stinse niciodata, nici prin explicatii, nici prin texte de lege, si nici prin hotarari judecatoresti . Dramele acestea vor exista cat vor exista parintii. Trebuie create mecanisme juridice si institutionale incat astfel de drame sa nu mai existe sau sa fie reduse cat mai mult posibil. O a doua evidenta - exista parinti care-si revendica dreptul la vaccinarea copiilor lor, dar exista si parinti care revendica dreptul lor de a nu-si vaccina copilul. Pus in discutie, numarul celor care revendica dreptul copiilor la vaccinare este in mod covarsitor mai mare. Dovada este statistica vaccinurilor efectuate. A patra evidenta pe care CMR a discutat-o este aceea ca fiinta umana este extrem de complexa, nu este pe deplin cunoscuta si reactiile pot fi imprevizibile de multe ori. Atunci este nevoie de aceasta lege? Pe de o parte, este o majoritate care doreste vaccinarea copiilor, dar care are problemele ei legate de aprovizionare, de lantul de frig, de stocurile de vaccin. Si ei au dreptul la vaccinare. Este nevoie de o lege care sa le garanteze dreptul ca al lor copil va fi vaccinat", a afirmat avocatul.





Potrivit acestuia, trebuie sa existe o lege a vaccinarii care sa garanteze dreptul celor care vor sa-si vaccineze copiii, dar si instrumentele juridice care sa garanteze ca actul de vaccinare este supus in mod prealabil unor proceduri medicale de natura sa diminueze la maximum riscul unor reactii adverse.





Dezbaterea s-a incheiat dupa trei ore, dar fara ca toate cele peste 100 de persoane inscrise pe lista vorbitorilor sa isi fi expus punctul de vedere pentru ca nu a fost respectata nicio ordine, fiecare intervenind dupa bunul plac.





Proiectul legii privind vaccinarea este in dezbatere publica pana in 20 mai.