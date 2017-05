Castigatoarele premiilor “Femei curajoase din intreaga lume” 2017, disctinctii acordate de Ambasada SUA in Romania

Presedintele Asociatiei Necuvinte, Simona Voicescu, directoarea Scolii Gimnaziale Ferdinand I, Violeta Dascalu, capitanul Alina Tuca, jurnalista Sabina Fati si doctorul Letitia Coriu sunt "femeile curajoase" ale Romaniei premiate de Ambasada Statelor Unite ale Americii.





Simona Voicescu de la Asociatia Necuvinte, care se ocupa de problema violentei domestice, este marea castigatoare a premiilor "Femei curajoase din intreaga lume" 2017 acordate, joi seara, de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti.





In 2013, ea a infiintat de una singura Asociatia Necuvinte, expunandu-se la posibile acte de razbunare ale abuzatorilor. S-a intalnit in parcuri publice si cafenele, fara a avea in apropiere pe nimeni care sa le protejeze argumenteaza Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti.





Potrivit unui comunicat de presa, ea si-a inregistrat ONG-ul pe adresa de acasa, care a devenit apoi publica. A facut fata amenintarilor telefonice si e-mailurilor agresorilor, dar nu a dat inapoi.





Un alt premiu a fost inmanat si capitanului Alina Tuca, ofiter in cadrul Statului Major General, care a fost in teatrele de operatiuni de doua ori, in Afganistan si in Congo.





In 1999, i s-a spus ca nu exista locuri pentru tinerele care doresc sa se inscrie la Liceul Militar. Asadar, ea a devenit membru al fortelor armate in 2004 si a absolvit Academia Fortelor Terestre ca sefa de promotie. Cativa ani mai tarziu, ea absolvea Masteratul in Resurse Umane, din nou ca sefa de promotie.





Urmatorul premiu a fost acordat prfesoarei Violeta Dascalu, directoarea Scolii Gimnaziale Ferdinand I,unitate de invatamant cu peste 700 de elevi in clasele I-VIII, multi proveniti din medii defavorizate.





Directoarea colaboreaza cu universitati, cu o academie de teatru, cu politia si chiar cu Federatia de Arte Martiale. Drept urmare, studentii predau in weekend cursuri gratuite de programare elevilor sai. Studenti sositi din Franta, Germania si Spania prin intermediul programelor de schimb ii invata pe elevi limbi straine. Iar un ONG local i-a indrumat pe copii in crearea unei gradini de permacultura, pe care elevii o intretin si care promoveaza lucrul in comun, alimentatia sanatoasa, libertatea de a crea, independenta si, mai presus de toate un motiv de mandrie.





Jurnalista Sabina Fati, care a lucrat la Radio Europa Libera in perioada 1994-2002, a fost premiata pentru aportul la construirea democratiei in Romania, prin intermediul relatarilor sale zilnice care au promovat transparenta si lupta impotriva coruptiei. In 1999, la scurt timp dupa ce a nascut-o pe fiica sa, a fost atacata pe strada de un individ necunoscut, intr-o perioada in care vorbea despre lipsa transparentei in institutiile de securitate guvernamentale. Intr-o incercare de a o intimida si a o determina sa isi inceteze relatarile, ea fost hartuita, laolalta cu familia si prietenii ei.





O alta premiata a fost doctorul Letitia Coriu, care a infiintat Alianta Medicilor, organizatie care s-a opus vehement propunerii guvernului de a legaliza ceea ce ei numeau "spaga" si a adus la lumina un sistem de sanatate subfinantat, corupt si prost administrat. "Acest apel curajos, care a contestat o intreaga industrie si a subminat o initiativa guvernamentala a atras atentia Ministrului Sanatatii, a dus la esecul propunerii si in cele din urma a adus o crestere cu 25% a salariilor din sistemul de sanatate", arata Ambasada Americii.





Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a transmis ca fiecare dintre vietile acestor femei "reamintesc capacitatile infinite ale spiritului uman atunci cand este indrumat de claritatea morala si de dorinta de a face bine".