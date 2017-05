O asociatie a distribuitorilor de medicamente inainteaza o plangere la Comisia Europeana, dupa decizia de suspendare a exportului paralel al vaccinului impotriva rujeolei

ADEM, care se prezinta drept "o organizatie de persoane fizice si juridice, neguvernamentala", si care reprezinta "un segment al sectorului de distributie angro", considera ca reducerea drastica a ratei de vaccinare nu este cauzata de exportul de vaccinuri.Decizia vine dupa ce Comisia Europeana a avizat favorabil , marti, in procedura de urgenta, decizia de suspendare temporara a exportului intracomunitar (exportul paralel) al vaccinului combinat care protejeaza impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei (ROR), in urma unei solicitari a lui ministrului Sanatatii, Florian Bodog."Ne exprimam ingrijorarea fata de situatia actuala a crizei vaccinurilor generata de epidemia de rujeola, dar mai ales fata de alternativele de solutionare pe care Ministerul Sanatatii le-a considerat prioritare, respectiv notificarea Comisiei Europene pentru suspendarea comertului intracomunitar, in timp ce, credem noi, responsabilitatea primordiala ar fi trebuit orientata spre achizitia acestor vaccinuri si asigurarea preventiei epidemiilor si in mod special spre finalizarea legii vaccinarii care este in continuare subiectul unor intense dezbateri publice. Cantitatile de vaccin blocate de la livrare intracomunitara, notificate ANMDM, sunt in stocurile noastre si asteptam comenzi din piata interna, de la toti beneficiarii interesati; suntem deschisi colaborarii cu autoritatile in aceasta directie", a declarat Coralia Kreyer, directorul executiv ADEM, citata intr-un comunicat remis HotNews.ro.ADEM argumenteaza ca rata vaccinarii in Romania a scazut dramatic din 2015 ajungand la 85,8%, in cazul vaccinului RRO 1 si la 67%, in cazul vaccinului RRO 2 (conform raportului OMS), limita acoperirii vaccinale recomandate de OMS fiind de 95%, situatie care nu a fost remediata pana in prezent. "Practic, epidemia s-a declansat in Romania in urma cu 1 an, motiv pentru care se pune intrebarea de ce autoritatile nu au solicitat CE restrictionarea exportului la acea data, pentru a preveni epidemia declansata in 2017, cu un impact dramatic asupra pacientilor romani Acest aspect, confirma faptul ca nu exportul paralel a fost cauza lipsei vaccinului si a epidemiei in Romania, ci alti factori care au generat intr-adevar o situatie urgenta dar care nu poate fi calificata ca neprevazuta", potrivit sursei citate."Pentru motivele mai sus enumerate, consideram ca masura actuala de restrictionare este nejustificata si vom inainta o plangere Comisiei Europene", se mai arata in acest comunicat, in care se adauga ca, "pentru ca interdictia sa ramana in vigoare, CE trebuie sa ajunga la concluzia ca epidemia de rujeola este direct legata de exportul de vaccin ROR".Acest comunicat vine in contextul in care distribuitorii de medicamente anuntau, recent, ca aproape 4.000 de doze de vaccin impotriva rujeolei sunt scoase de pe piata romaneasca si pleaca la export . Asta in ciuda faptului ca in Romania 5.000 de persoane s-au imbolnavit de rujeola, iar 23 de copii au murit recent din cauza infectiei. In plina epidemie de rujeola, distribuitorii au notificat Agentia Nationala a Medicamentului, in luna aprilie, ca scot de pe piata din Romania aproape 4.000 de doze de vaccin impotriva rujeolei, pentru a fi trimise in afara tarii.