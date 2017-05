Un sfert dintre romani sunt in favoarea casatoriilor intre persoanele de acelasi sex (sondaj)

Institutul a derulat un studiu de opinie in Romania si alte state din Europa despre credintele religioase ale cetatenilor si atitudinea despre anumite subiecte intens dezbatute in agenda publica.Conform raportului, jumatate dintre romani sustin un stat laic si considera ca biserica se concentreaza prea mult pe obtinerea de bani si putere.De asemenea, desi 85% dintre romani afirma ca sunt crestini ortodocsi, doar o treime spun ca sunt ortodocsi pentru ca aceasta este credinta lor personala.Intrebati despre avort, mai mult de jumatate dintre respondenti declara ca acestea trebuie sa fie legale in toate sau cele mai multe dintre situatii.Totodata, 95% dintre romani spun ca ei cred in Dumnezeu, pe locul doi, alaturi de Armenia si Moldova si dupa Georgia. Studiul a vizat Europa centrala si de est.