Guvern: Ziua Eroilor va fi sarbatorita pe 25 mai

Programul manifestarilor include activitati comemorative in Capitala, in tara si in strainatate.Ministerul Apararii Nationale, prin unitatile, institutiile de invatamant, cercurile si bibliotecile militare, va organiza simpozioane, intalniri cu istorici si veterani de razboi, comemorari la cimitire, mausolee si monumente comemorative de razboi, expozitii de carte. De asemenea, in Capitala, M.Ap.N. va organiza ceremonii la Mormantul Ostasului Necunoscut, Monumentul eroilor cazuti in misiune in teatrele de operatii si pe teritoriul Romaniei, la Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit "Filantropia", Monumentul Eroilor Patriei si Cimitirul Eroii Revolutiei.Ministerul Educatiei Nationale are in vedere desfasurarea, in institutiile de invatamant, a unor programe dedicate acestei zile: intalniri cu veteranii de razboi, spectacole omagiale.Ministerul Afacerilor Externe va organiza, prin intermediul reprezentantelor diplomatice romanesti sau oficiilor consulare, activitati specifice pentru cinstirea memoriei si comemorarea eroilor romani cazuti si inhumati pe teritoriul altor state.Autoritatile administratiei publice locale vor organiza expozitii tematice, simpozioane si vor desfasura programe proprii de evocare a memoriei eroilor.Institutiile de aparare si ordine publica vor asigura garzi de onoare si muzici militare pentru evenimentele oficiale organizate in Capitala si in municipiile resedinta de judet.