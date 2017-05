Sindicatul angajatilor Romatsa: Controlorii de trafic aerian fac greva vineri, intre orele 11.00-13.00

Angajatii Romatsa, regia de stat care se ocupa cu dirijarea traficului aerian din Romania, vor declansa vineri greva de avertisment,in intervalul orar 11.00-13.00, in contextul in care discutiile purtate pana acum pentru incheierea unui nou contract colectiv de munca nu au avut niciun rezultat, scrie News.ro.





Liderul Sindicatul Serviciilor de Trafic Aerian din Romania (ATSR), Gabriel Tudorache, a declarat luni, pentru News.ro, ca greva va avea loc din cauza neincheierii unui nou contract colectiv de munca (CCM), desi negocierile se poarta din februarie 2016.





In aceasta saptamana, desi au avut loc discutii la Ministerul Transporturilor, acestea nu au dus la amanarea grevei de avertisment.





"In mod cert, vineri va avea loc greva de avertisment, discutiile de pana acum nu au avut niciun rezultat. Vom asigura o treime dintre zboruri, potrivit regulamentului", a declarat joi, pentru News.ro, Tudorache.





Potrivit liderului ATSR, este foarte probabila declansarea unei greve generale in viitorul apropiat, daca problemele cu care se confrunta compania nu vor fi rezvoltate.





Managementul Romatsa a anuntat luni ca va depune eforturi pentru a opri declansarea grevei de avertisment si va continua negocierea cu partenerii sociali.





"Totusi, in situatia declansarii grevei de avertisment, conform Legii Dialogului Social nr. 62/2011, Romatsa va asigura 33,3% din zboruri. Nu vor fi afecate zborurile umanitare de stat, medicale, de cautare si salvare si de urgenta. Aeronavele vor fi dirijate conform Flow Control-ului introdus de Eurocontrol", a precizat regia.





Romatsa este regia cu cele mai mari salarii din Romania. Potrivit bugetului de venituri si cheltuieli pe 2016, salariul mediu lunar brut, fara a lua in calcul bonusurile, este de 21.430 lei (aproape 5.000 euro) in acest an.





In Romania existau, la mijlocul anului trecut, 552 de controlori de trafic aerian, dintre care in jur de 300 sunt controlori de rute, iar restul sunt controlori de turn. Dintre cei 252 de controlori de turn, 47 lucreaza la cel mai mare aeroport din Romania, "Henri Coanda" Bucuresti.