Jean-Claude Juncker, la Bucuresti: Romania nu este un stat de mana a doua. I-am admirat foarte mult pe romani pentru ce au facut la inceputul anului

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat joi, la o intalnire cu cetatenii, care a avut loc la Bucuresti, ca societatea romaneasca a demonstrat in ultimele luni ca nu permite sa i se rapeasca unul dintre drepturi, facand referire la protestele care au inceput in luna februarie, si ca i-a admirat "foarte mult" pe romani pentru actiunile lor, relateaza News.ro. El a vorbit despre coruptia din Romania ca fiind un "rau" prezent si in alte state, dar care trebuie eradicat, si a spus ca tara nu trebuie parasita din descurajare.





Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, si Corina Cretu, comisar european pentru dezvoltare regionala, au participat joi, la Muzeul National de Arta al Romaniei, la un dialog cu cetatenii despre viitorul Europei.





"Ma voi exprima in franceza, pentru ca Romania este membra a francofoniei", a spus Juncker, care a vizitat pentru prima data tara noastra in 2003. "Nu mentionez niciodata Bulgaria cand vin aici, pentru ca stiu ca mereu se fac comparatii. Am de gand sa ma intorc curand, pentru ca m-am saturat sa vorbesc despre Romania si sa nu o fi vazut", a anuntat el.





Intrebat cum poate fi redus nivelul coruptiei, presedintele CE a spus: "Coruptia este un rau, este destul de mare aici, insa nu este singura tara in care exista. Trebuie sa luptam impotriva ei, trebuie eradicata. De asta am creat MCV-ul. I-am indemnat pe conducatorii romani sa faca tot ce pot pentru a reduce nivelul coruptiei. Nu doar parole, parole, trebuie facute lucruri concrete".





Privind plecarea tinerilor din tara, el considera ca exista elemente de ordin social si economic care favorizeaza asta. "Tinerii romani din statele europene fac tarii lor o imagine onorabila. Cand conditiile materiale o vor permite, acestia s-ar putea intoarce. Nu trebuie sa ne parasim patria din descurajare. E bine ca ei sa circule, insa locul lor e aici. Nu parasiti Romania. Romania va merita!", a sustinut Juncker.





Presedintele CE considera ca, in ultimii zece ani, de la aderarea la Uniunea Europeana, Romania a facut progrese. "Trebuie sa absoarba mai bine fondurile europene. Rolul UE e de a va ajuta, nu de a dicta".





Despre rolul Comisiei, Juncker a mai spus ca aceasta are in vedere problemele majore si nu intervine in viata de zi cu zi a statelor.





"Cetatenii romani stiu sa se mobilizeze atunci cand sunt probleme interne. Societatea romaneasca a demonstrat chiar in ultimele luni ca nu lasa sa i se rapeasca unul dintre drepturi. I-am admirat foarte mult pe romani pentru ce au facut la inceputul anului", a firmat el, facand referire la protestele care au avut loc in Romania in luna februarie.





La dialogul care a durat aproximativ o ora au participat numerosi studenti, cei mai multi dintre ei de la facultati de relatii si afaceri internationale, dar si politicieni.





Intre temele abordate in discutie s-au numarat dialogul social, parasirea Uniunii Europene de catre Marea Britanie, coruptia, plecarea tinerilor din Romania in alte state europene.





Prin intermediul retelelor de socializare au putut fi transmise mesaje, folosind hashtag-urile #Eudialogues si #FutureofEurope.





In timpul dialogului au fost adresate celor prezenti doua intrebari la care a existat o modalitate de raspuns prin vot.





La intrebarea daca viata s-a imbunatatit in Romania de cand tara este membra a Uniunii Europene, 92% dintre cei prezenti care au votat au raspuns afirmativ, spre multumirea lui Juncker.





La a doua intrebare - "Credeti ca vocea dumneavoastra este auzita in Uniunea Europeana?" - doar 57% dintre repondenti au raspuns "da".





"Romania nu este un stat de mana a doua. Aud asta in dezbateri. Scoateti-va din cap aceasta idee. Demnitatea acestui stat este la fel ca a celorlalte. Parerea Romaniei o ascult, pentru ca o iubesc", a incheiat Juncker.





Evenimentul a punctat si Ziua Europei (9 mai), zece ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si 60 de ani de la infiintarea Uniunii.





Presedintele CE, cel mai longeviv lider din Uniunea Europeana, a tinut joi un discurs in Parlamentul Romaniei si a fost primit la cotroceni, unde a avut loc si o receptie, dar s-a intalnit si cu premierul Sorin Grindeanu.





Pe contul sau de Twitter, Jean-Claude Juncker a scris joi: "Sunt fericit sa sarbatoresc Ziua Europei alaturi de prietenul meu Klaus Iohannis. Romania si Europa pot face lucruri mari impreuna".