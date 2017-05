Curtea Constitutionala decide ca transferul cu plata a filialei S.C. "CAF" catre Consiliul Local Brasov, prin compensare cu datoriile Roman, este neconstitutional

Potrivit art.121 alin.(2) din Constitutie, dispozitii dezvoltate, la nivel infraconstitutional, de art.23 alin.(1) si art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001, consiliul local este un organ deliberativ cu caracter colegial, prin care se realizeaza autonomia locala in comune, orase si municipii.

In acest sens, in calitate de autoritate a administratiei publice locale, consiliul local exercita atributii privind administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv comune, orase si municipii.

Pe de alta parte, conform art.21 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care acestea sunt parte.

Rezulta, asadar, ca, in calitatea sa de autoritate deliberativa a administratiei publice locale, consiliul local nu are personalitate juridica si prin urmare nu poate avea patrimoniu propriu, astfel incat nu poate exercita drepturi si obligatii proprii in cadrul raporturilor juridice.

Dimpotriva, unitatea administrativ-teritoriala, in calitatea sa de subiect de drept public titular de patrimoniu, in sensul de drepturi si obligatii pe care le exercita in legatura cu bunurile din domeniul sau public sau privat, este reprezentata in cadrul raporturilor juridice de catre consiliul local, acesta din urma exercitand drepturile si asumandu-si obligatiile existente in patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale.

Curtea a luat dezbatut exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.115/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A., care au urmatorul cuprins: "(1) Se mandateaza APAPS sa actioneze pentru aprobarea in organul de conducere al Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov a transferului cu plata a filialei S.C. "CAF" - S.A. catre Consiliul Local Brasov, prin compensare cu toate datoriile Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov catre acesta, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri la bugetele locale. La data transferului toate datoriile Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov catre Consiliul Local Brasov se sting".Judecatorii constitutionali au admis, cu unanimitate de voturi, exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art.13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.115/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A. sunt neconstitutionale.Care este argumentatia Curtii:Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei de judecata care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal.Uzina Roman din Brasov a fost initial fabrica de armament, fiind infiintata in 1938, iar din anul 1953, dupa nationalizare, a fost numita Steagu Rosu si a inceput sa fabrice autocamioane. Problemele uzinei au inceput in anul 2006, cand mii de oameni au fost concediati, 80% din actiuni fiind preluate de Asociatia Pro Roman Brasov, iar presedinte al Consiliului de Administratie a fost numit Ioan Neculaie. In urmatorii opt ani, fabrica a fost disputata in instanta, iar in 2015 uzina a revenit Asociatiei Pro Roman, al carei presedinte este omul de afaceri Ioan Olaru. In prezent, fabrica are datorii de 90 de milioane de lei, se afla intr-un plan de reorganizare, dupa ce initial a fost in insolventa timp de mai multi ani, si mai are 300 de angajati.