Ministrul Educatiei: In nume personal, sustin vaccinarea elevilor. Nu am vorbit cu ministrul Sanatatii despre a face publica in scoli situatia elevilor vaccinati sau nevaccinati

Ministrul Educatiei spune ca, in nume personal, sustine vaccinarea elevilor, precizand ca pana acum nu a avut nicio discutie cu ministrul Sanatatii referitoare la posibilitatea publicarii in scoli a situatiei cu elevii care au fost sau nu vaccinati, aratand ca problema este de competenta Ministerului Sanatatii, scrie News.ro.





Prezent la Arad in cursul zilei de joi, ministrul Educatiei, Pavel Nastase, a fost intrebat de catre jurnalisti daca sustine ideea privind afisarea in scoli a numellor copiilor vaccinati sau nevaccinati.





Nastase a spus ca nu a discutat acest subiect cu ministrul Sanatatii, precizand ca problema este de competenta acestuia.





"Nu am discutat acest lucru, nu intra in atributiile Ministerului Educatiei Nationale. E o problema a Ministerului Sanatatii, o problema de sanatate publica, pe care o discuta si rezolva ministrul Sanatatii", a spus Nastase.





Intrebat daca ar sprijini ideea, Pavel Nastase nu a dorit sa raspunda decat in nume personal, nu in calitate de ministru:





"Cred ca vaccinarea, mai ales dupa decesele provocate de rujeola... peste tot in lume este o atitudine de acceptare a vaccinurilor, la noi este o reactie contra, mai ales din partea parintilor. Eu am vazut in SUA ca parintii dau declaratie, copiii nu intra in scoala nevaccinati".





Ministrul Educatiei, Pavel Nastase, a facut o vizita in Arad pentru a participa la Targul EDU2JOB (care include un targ a locurilor de munca, un targ al educatiei si unul al firmelor de exercitiu), pentru inaugrarea unui nou sediu al Inspectoratul Scolar Judetean si pentru o intalnire cu inspectorii scolari generali judeteni.





Joi, in cadrul dezbaterii publice vizand proiectul Legii vaccinarii, la care au participat si reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, inclusiv ministrul Florian Bodog, a fost ridicata de catre un participant la discutii ideea publicarii in unitatile de invatamant a unei eventuale situatii a elevilor care au fost vaccinati. In cadrul acestei dezbateri, ministrul Sanatatii a spus ca institutia pe care o conduce va lua in calcul si aceasta posibilitate.