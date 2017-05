Ion Tiriac ar fi fost informator al Securitatii sub numele "Titi Ionescu", dar s-a renuntat la el dupa ce a furnizat doar materiale "fara importanta"

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a decis, in anul 2010, ca Ion Tiriac a semnat un angajament cu Securitatea Statului, dar nu a facut politie politica.Potrivit adeverintei date de CNSAS, Tiriac ar fi fost recrutat de Securitate pe 11 iulie 1963 pentru incadrarea informativa a unor sportivi si delegati straini ce veneau in tara pe linia sportiva si erau suspecti.Tiriac ar fi semnat un angajament avand numele conspirativ "Titi Ionescu", iar in dreptul sau apar si doua note informativa, din aceeasi zi. Tiriac a dat detalii din discutiile pe care le avea cu colegii sud-africani, tenismenii Abe Segal si Gordon Forbes, veniti, in vara anului 1963, in Romania, pentru Cupa Davis.Ion Tiriac nu a "confirmat" insa, fiind indepartat 3 ani mai tarziu, in decembrie 1966. "De fiecare data a furnizat materiale fara importanta, desi avea posibilitati (...). Dat fiind faptul ca agentul 'Titi Ionescu' in colaborarea sa cu organele noastre a dat dovada de rea-vointa (...) propunem abandonarea agentului 'Titi Ionescu' si predarea dosarului personal la Serviciul C", nota ofiterul care il recrutase pe Tiriac.In acest fel, incepand din decembrie 1966, sura "Titi Ionescu" a devenit urmaritul "Tanase".