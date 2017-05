Sorin Grindeanu: Jean-Claude Juncker este un adevarat prieten al tarii noastre

Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker este "un adevarat prieten al tarii noastre, prietenie care a fost aratata si pe parcursul aderarii, si inante ca tara noastrasa fie membra a Uniunii Europene", a declarat, joi, premierul Sorin Grindeanu, dupa o intalnire cu oficialul european. Grindeanu a mai spus ca au discutat despre actualele provocari la nivelul UE.Reamintim ca Jean-Claude Juncker s-a aflat joi la prima sa vizita in Romania in calitate de presedinte al Comisiei Europene. Acesta a rostit, joi dimineata, o alocutiune pe tema viitorului Uniunii Europene in fata Parlamentului Romaniei, in care a subliniat faptul ca "Romania si UE merg impreuna" si ca va "milita pe langa autoritatile romane pentru a garanta caracterul ireversibil al reformelor realizate".In ceea ce priveste o Uniune Europeana cu mai multe viteze, Juncker a aratat, in discursul sau, ca "Putem avansa impreuna, dar in ritmuri diferite. O Europa cu mai multe viteze este prevazuta in tratate", adaugand insa ca "Nu au existat niciodata in UE tari de mana a doua sau tari pe care sa le lasam in urma pe drum." Presedintele Comisiei Europene mai spune ca "Romania isi merita locul sau natural in sanul UE si in spatiul Schengen. (...) Trebuie ca Romania sa devina membra a Spatiului Schengen cat mai curand posibil pentru ca este un loc meritat."Jean-Claude Juncker a participat si la o receptie oferita la Palatul Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Europei.