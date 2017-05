Lia Olguta Vasilescu: Vom propune guvernului o varianta de plafonare a indemnizatiilor pentru mame, intre 5.000 si 10.000 de lei

Lia Olguta Vasilescu a argumentat ca in mai multe tari din Uniunea Europeana nu se platesc deloc aceste indemnizatii, cum este cazul Marii Britanii, Olandei, Luxemburgului sau Greciei.In alte tari, media este de 500 de euro iar cel mai mare ajutor de acest tip se acorda conditionat in Germania si este in valoare de 1.800 euro, a spus ea."Romania este in situatia in care se platesc 35.000 euro pe luna pentru o singura persoana", dupa ce anul trecut a fost eliminat planul de 3.400 de lei, a continuat ministrul Muncii, care a aratat ca in primele luni ale anului s-a platit "cat pentru intreg anul trecut".Aceasta a acuzat "o practica" prin care "se platesc salarii mai mari de catre angajatori in ultimele luni de sarcina" sau "se fac vanzari de imobile si automat indemnizatia e mai mare".Cea mai mare indemnizatie platita in Bucuresti este platita unui avocat, care primeste 159.348 lei, iar in Constanta se plateste o alta indemnizatie de 141.679 lei pentru drepturi de proprietate intelectuala, potrivit cifrelor prezentate de ministru.Aceasta a respins si invocarea principiului contributivitatii sau al solidaritatii, in conditiile in care o persoana contribuie cu doar 0,85% din salariu pentru concedii si indemnizatii."Suntem in analiza sa reintroducem plafonul undeva intre 5.000 si 10.000 lei", a spus Lia Olguta Vasilescu.In plus, in conditiile in care doar 623 de persoane primesc sume mai mari de 10.000 de lei lunar, astfel incat "introducerea unui plafon peste 8.000 lei nu afecteaza mai mult de 3% dintre cei ce primesc indemnizatiile"."Suntem in analiza, vom propune guvernului o varianta de plafonare", a concluzionat Lia Olguta Vasilescu.