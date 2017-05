Presedintele Comisiei Europene, Jean - Claude Juncker, a discutat joi dupa-amiaza cu cetatenii romani intr-o dezbatere organizata la Muzeul National de Arta. Cu umorul sau bine-cunoscut, Juncker a trecut - in limba franceza - prin subiecte precum coruptia, Brexit (raspuns antologic), migratia tinerilor romani, decalajele de dezvoltare, Republica Moldova. La intalnire a participat si comisarul european Corina Cretu.Imagini VIDEO:Cele mai importante declaratii:Juncker, in engleza:- O sa vorbesc in franceza pentru ca Romania e membra a Organizatiei Internationale a Francofoniei. Chiar daca nu stiati asta (rasete in sala)- Am aproape o relatie de dragoste cu Romania.Corina Cretu:- Presedintele Juncker s-a luptat pentru aderarea Romaniei la UE. Cred ca ii datoram foarte mult, tinerii care se afla acum in sala ii datoreaza mult, ei au acum posibilitati pe care noi nu le-am avut in tinerete, ei pot circula liberi in toata Europa- Trebuie sa facem un efort sa comunicam cat mai mult despre beneficiile UE. Sigur ca unele critic sunt valide, dar multe nu sunt oneste. Nu exista regiune si oras in care nu exista beneficii ale politicii europene. Dar, din pacate, multi cetateni europeni nu stiu ca scolile, infrastructura, metroul au fost realizate si din bani europeniJuncker:- Stiu ca exista deceptii in drumul european al Romaniei. In aceasta sala, cred ca jumatate din cei prezenti nu erau nascuti cand a inceput drumul aderarii Romaniei la UE- Romania e o tara care a luptat pentru libertate, s-a eliberat singura de comunism, nu au eliberat-o altiiCorina Cretu:- Sunt foarte bucuroasa ca cetatenii romani nu isi vad viitorul in afara UEQ: Ce ati putea face pentru reducerea coruptiei din Romania?Juncker: Cred ca coruptia e un rau. Cred ca Romania nu e singura tara care cunoaste fenomenul coruptiei. Trebuie luptat cu orice mijloc impotriva ei. Le-am cerut tuturor liderilor romani sa lupte impotriva coruptiei nu doar cu vorbe, ci cu actiuni.Q: (Intrebare de la un batran mestesugar opincar): De ce s-a retras UK din UE?Juncker: I don't know why the Brits deciced to leave the UE (in engleza). Suntem un continent mic, avem o problema demografica majora, pierdem influenta economica. Doar impreuna putem fi puternici. Cred ca britanicii au votat Brexit din motive interne. Am cunoscut doua mari distrugeri in viata mea: distrugerea URSS de catre Gorbaciov si faptul ca David Cameron a riscat viitorul tarii sale in referendum. Sigur ca si Comisia Europeana a facut greseli, mai ales precedenta comisie (rasete in sala). Si Comisia mea, evident.Comisia mea lanseaza mult mai putine initiative decat precedenta comisie. Nu mai incercam sa intervenim in orice domeniu, ci doar in cele mari.Q: Vor mai iesi si alte tari din UE?Juncker: Nu. Vor vedea la autopsie ca nu a meritatQ: Tinerii din Romania, cum putem face sa-i tinem in tara?Juncker: E regratabil ca multi tineri pleaca, Romania e o tara care are nevoie de ei. Inteleg uneori motivele; nivelul de confort material e insuficient fata de alte tari. Dar faptul ca tinerii circula contribuie la democratizarea tariiQ: Cum ar trebui sa actioneze UE sa se inteleaga ca Romania are nevoie de lucruri concrete pentru reducerea decalajelor?Juncker: In primul rand va rog sa nu ma mai fotografiati, ca am luat in greutate (rasete in sala). E vina istoriei ca Romania a fost despartita de restul statelor europene, dar voi ati facut istorie rupandu-va de comunism. Dar trebuie ca Romania sa recupereze timpul pierdut. In ultimii 10 ani, Romania a facut un progres enorm. UE ajuta Romania sa mearga si mai bine, 20 de miliarde de euro in primii ani dupa aderare, alti 23 de miliarde dupa sunt pregatiti. Trebuie ca Romania sa aiba o absorbtie mai buna. Corina Cretu e un comisar foarte bun, e un promotor activ al bunastarii cetatenilor.Corina Cretu: Decalajele provin din istorie. Am lucrat foarte bine cu ultimele 3 guverne; de la 55% absorbtie, am ajuns la 91% in precedentul ciclu bugetar.Q: In contextul amenintarii Rusiei, ce masuri poate lua UE pentru a contracara curentele populiste si ce parere aveti despre o armata UE?Juncker: Rusia - trebuie sa avem un dialog constructiv. Avem un conflict cu Rusia, care nu respecta frontierele Ucrainei. Am aplicat Rusiei sanctiuni, reinnoite mereu.- Stabilitatea inseamna mai mult decat apararea militara. Trebuie sa nu reducem bugetele de cooperare cu alte tari, precum cele din Africa. Trebuie sa ne ocupam de Africa, Comisia a alocat fonduri suplimentare pentru ca cetatenii africani sa nu mai emigrezeCorina Cretu: Trebuie sa luptam contra populismului; cand am ajuns eu la Bruxelles erau doar doi populisti izolati, Marine Le Pen si tatal ei. Acum, o parte mult mai mare a europarlamentarilor sunt de factura populista. Amintiti-va ce spunea Nigel Farage, populismele lui. Noi atunci am spus ca nu e bine sa ne coboram la nivelul lui, dar a fost o eroare.Trebuie sa ripostam, sa comunicam beneficiile aprtenentei la UE. Populismul, combinat cu influenta Rusiei, e foarte periculos.Q: Vor adera vreodata Turcia sau Moldova la UE?Juncker: Pana in 2019 nu vor exista noi membri UE, am spus-o cand am preluat conducerea Comisiei. Si asa va fi. Nici un stat candidat nu indeplineste criteriile. Moldova - o situatie complicata dpdv geopolitica, cu Transnistria. Moldova e rupta intre doua tendinte una pro-europene si alta opusaCorina Cretu: Eu provin dintr-o familie de refugiati care au fugit din Chisinau cand rusii au invadat orasul. Sper sa vad ziua in care Moldova sa adere la UE.