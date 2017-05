Ministrul Sanatatii: Luam in discutie ideea ca scolile si gradinitele sa afiseze procentul de elevi vaccinati din scoala

"Stiti ca exista o dezbatere pe aceasta tema si in Franta si eu cred ca dreptul la sanatate publica trebuie sa primeze. Mi-a placut ideea celui care a spus in sala ca scolile si gradinitele ar trebui sa afiseze procentul de vaccinati din scoala. E o idee buna. O s-o luam in discutie", a afirmat Bodog.Propunerea a fost facuta in cadrul dezbaterii de presedintele Asociatiei Rationaliste Romane, Ovidiu Covaciu."Propunerea nu este cu liste de nume, in nici un caz, este cu procente de copii vaccinati, versus nevaccinati intr-o scoala. Scopul acestei propuneri este sa ajute parintii care au copii vulnerabili, adica cei care nu pot fi vaccinati din motive medicale, nu din cele precum refuzul, sa gaseasca comunitatea scolara in care sa se integreze cel mai bine. Scopul ideii este sa-i ajute sa gaseasca scoala potrivita. (...) Nu spun ca propunerea este ideala, dar scopul este macar sa stii la ce riscuri te expui cand intri intr-o scoala. In prezent nu se stie, pentru ca nu se spune. Dar nu este o informatie medicala care sa fie secreta. Este o informatie care poate fi oferita public: pe site-ul scolii, la cererea unui parinte", a declarat Covaciu.Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica, pe 10 aprilie, proiectul legii vaccinarii, act normativ care stabileste cadrul legal de vaccinare, dar si de achizitionare a vaccinurilor si care fusese anuntat inca din anul 2015.