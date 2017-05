Plenul Parlamentului l-a numit pe Adrian Dita in functia de presedinte al ANCOM

Pentru detalii citeste: ANALIZA Cat de grava este decizia Guvernului Grindeanu de a-l indeparta pe Iohannis de la procedura numirii sefului ANCOM

Votul pentru desemnarea presedintelui ANCOM a fost secret, pe buletine de vot.Adrian Dita, propus de premierul Sorin Grindeanu la conducerea ANCOM, autoritatea de reglementare in comunicatii care face regulile pe o piata de 4 miliarde euro, este frate cu Sorinel Dita, care este in prezent consilier al Ministrului Comunicatiilor, Augustin Jianu, si presedinte al Consiliului de Administratie al SNR/Radiocom, firma reglementata tocmai de autoritatea de reglementare in comunicatii. In declaratia de avere semnata in luna martie din acest an, Sorinel Dita precizeaza ca a incasat anul trecut 80.980 lei ca sef al Departamentului reclamatii din Posta Romana, o companie de asemenea reglementata de ANCOM.Adrian Dita este fostul sot al Ancai Alexandrescu - fost consilier al premierului PSD Adrian Nastase si cel mai influent consilier al fostului premier PSD Victor Ponta.Adrian Dita, care ocupa, din noiembrie 2015 pana in prezent, functia de director de afaceri publice in cadrul Telekom Romania. Totodata, din martie 2011 pana in prezent, are si functia de director in cadrul Romconnection Consulting, potrivit contului de LinkedIn. In perioada 2010-2011, a fost director de Coporate Affairs in cadrul International Railway Systems, grup controlat de omul de afaceri Cristian Burci. In perioada iunie 2004 - ianuarie 2010, a avut functia de director de Corporate Affairs in cadrul Vodafone Romania.Guvernul Grindeanu a adoptat in urma cu doua saptamani o Ordonanta de Urgenta prin care a eliminat rolul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in procedura numirii conducerii ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de patru miliarde de euro.impotriva Romaniei tocmai pentru ingerintele dese ale politicului in activitatea acesteia. Iohannis a amendat public modul netransparent in care guvernul a schimbat legislatia.