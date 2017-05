Creator de moda din Barlad, condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare, dupa ce ar fi sechestrat si violat o eleva olimpica

Un creator de moda din Barlad a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare pentru lipsire de libertate in mod ilegal, dupa ce ar fi sechestrat si abuzat sexual o eleva olimpica, relateaza News.ro. In privinta acuzatiei de viol, victima si-a retras plangerea in urma impacarii cu tanarul de 31 de ani.





Curtea de Apel Iasi l-a condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare pe creatorul de moda Silvian Andrei Spiridon, acuzat ca, in prima noapte de Craciun din anul 2015, ar fi sechestrat si violat o eleva de 17 ani.





Magistratii ieseni au mentinut pedeapsa stabilita initial de Judecatoria Barlad, care dispusese, in ianuarie 2017, incetarea procesului penal pentru viol, in conditiile in care victima si-a retras plangerea in urma impacarii cu designerul de 31 de ani. In schimbul renuntarii la acuzatia de viol, adolescenta a primit de la Silvian Andrei Spiridon 50.000 de lei si un autoturism.





Pe de alta parte, judecatorii ieseni au admis apelul celor doi cu privire la reducerea cheltuielilor judiciare, de la 37.500 de lei fiecare la 5.415 lei in cazul creatorului de moda si la 5.015 lei in ceea ce o priveste pe fata.





Tot prin sentinta data de Judecatoria Barlad si mentinuta de Curtea de Apel Iasi, Silvian Andrei Spiridon nu va avea voie, dupa ce va iesi din inchisoare, sa comunice cu fata si nici sa se apropie la o distanta mai mica de 100 de metri de aceasta, timp de trei ani.





Potrivit rechizitoriului procurorilor Parchetului Judecatoriei Barlad, eleva de 17 ani ar fi fost abuzata sexual in noaptea de 25 spre 26 decembrie 2015 de catre creatorul de moda in masina acestuia, pe un drum din afara municipiului Barlad. Fata a fost luata de catre tanar dintr-un club din oras, oferindu-se sa o duca acasa. In drum spre locuinta tinerei, Silvian Andrei Spriridon i-a propus acesteia sa intretina relatii sexuale, insa a fost refuzat. In consecinta, sustin anchetatorii, designerul a blocat usile masinii si a dus-o in afara orasului, unde a abuzat-o sexual pe adolescenta.





A doua zi, eleva a depus plangere la Politie si, in urma cercetarilor, anchetatorii au decis, pe 6 ianuarie 2016, sa-l retina pe Silvian Andrei Spiridon. Ulterior, dupa impacarea la mediator, tanarul a fost eliberat, insa, pe 13 ianuarie, a fost plasat in arest la domiciliu pana pe 4 august 2016. Atunci, magistratii au decis trimiterea in judecata a lui Silvian Andrei Spiridon sub control judiciar.