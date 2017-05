Juncker l-a pupat pe Basescu pe cap. Inca un gest excentric al sefului Comisiei Europene

Dosare Juridice - Finante

Incepand cu anul 2014, odata cu intrarea in vigoare a noilor reguli prudentiale cerute de standandele internationale Basel III, precum si de Directiva 2013/36/EU si Regulamentul nr. 575/2013, tranzactiile de vanzare de credite neperformante au intrat si mai mult in atentia investitorilor. Romania s-a situat pe primul loc in Europa Centrala si de Est in privinta vanzarilor de portofolii de credite neperformante, inregistrand tranzactii in valoare de 3,5 miliarde de euro in 2015 si 2016. Avand in vedere ca inca mai sunt banci mari romanesti care au o rata a creditelor neperformante de peste 10%, asteptarile pietei sunt ca tranzactiile de vanzare de portofolii de credite sa continue si in perioada urmatoare.