VIDEO Jean-Claude Juncker, discurs in fata Parlamentului: Romania si UE merg impreuna. / Putem avansa impreuna, dar in ritmuri diferite. O Europa cu mai multe viteze este prevazuta in tratate. / Nu au existat niciodata in UE tari de mana a doua, pe care sa le lasam in urma pe drum

Jean-Claude Juncker a tinut discursul din Parlament in limba franceza. Cu cateva zile in urma, presedintele Comisiei Europene spune ca prefera sa vorbeasca in franceza deoarece limba engleza "isi pierde incet, dar sigur, importanta in Europa".Sunt foarte fericit sa ma intorc aici, ultima data am fost in Romania in 2003.Poporul roman este un popor curajos, angajat, pe care il iubesc dintotdeauna.Anul acesta sarbatorim 10 ani de la aderarea Romaniei si intrarea in cercul Uniunii Europene.Sunt mandru ca am participat indeaproape la acest moment crucial pentru viata UE.Oamenii politici marcheaza rar istoria, dar aderarea Romaniei si a altor tari au adus pacea si stabilitatea pe continentul nostru.Romania si Uniunea Europeana merg impreuna. V-am insotit la vremea aceea, ca prim ministru luxemburghez, pe drumul aderarii.Este o poveste de inimi care bat impreuna si care impartasesc aceleasi ambitii.Prin aderarea Romaniei, UE isi face simtita prezenta la Marea Neagra si a capatat mai multa putere in plan international.Nu este o intamplare ca am incredintat doamnei comisar Corina Cretu politica de coeziune. La Bruxelles, doamna Cretu face o munca extraordinara.Ma bucur de drumul pe care l-am parcurs impreuna.As vrea sa va felicit pentru curajul poporului roman si pentru conducatorii care aveau busola europeana in mana. Acest curaj m-a impresionat intotdeauna, gandindu-ma totodata si la reformele care mai trebuie finalizate pana la sfansitul mandatului meu, cum este MCV.Sfarsitul MCV nu inseamna sfarsitul sau retragerea reformelor, ci inseamna si mai multa cooperare. Dupa sfarsitul acestui mecanism, cooperarea va continua.Voi milita pe langa autoritatile romane pentru a garanta caracterul ireversibil al reformelor realizate.Sperantele legitime ale cetatenilor trebuie respectate. Romania isi merita locul sau natural in sanul UE si in spatiul Schengen. Nu trebuie sa ingreunam aceste criterii, trebuie ca Romania sa devina membra a Spatiului Schengen cat mai curand posibil pentru ca este un loc meritat.Nu au existat niciodata in UE tari de mana a doua sau tari pe care sa le lasam in urma pe drum.Ramanand unita, Europa va putea realiza lucruri extraordinare. Europa a fost divizata in trecut, acest lucru nu trebuie sa se mai intample niciodata.Putem avansa impreuna, dar in ritmuri diferite. O Europa cu mai multe viteze este prevazuta in tratate.Romania contribuie in mod activ la cladirea unei adevarate Europe a cetatenilor.Este una dintre membrii care a aprobat crearea unui Parchet European.Romania s-a angajat de asemenea in crearea unui brevet unitar european. Acest subiect a fost dezbatut 4 decenii.Romania a raspuns de cele mai multe ori prezent in majoritatea misiunilor, pentru ca Romania stie ca UE nu inseamna doar Europa.Dezbaterea aceasta despre o Europa cu mai multe viteze nu este o dezbatere. Dezbaterea adevarata este cea despre necesitatea cooperarii. In prezent, natiunile europene coopereaza si trebuie sa intareasca aceasta cooperare.Fondul European pentru Investitii strategice vizeaza intarirea modelului social european prin implementarea unor planuri sociale, fara a uita aspectele legate de asigurarea securitatii noastre.Fiecare popor isi indrageste traditiile si aceasta ne ajuta sa fim mai bogati si sa avansam impreuna.Unitatea europeana este viitorul nostru comun. Nu trebuie sa uitam ca nu reprezentam decat 7% din populatia mondiala si suntem continentul cel mai mic.In momentul in care altii se vor disocia, noi vom ramane un actor istoric. Viitorul nostru este comun, in ciuda fragilitatilor individuale. Vrem sa cream o Europa a energiei si a securitatii.Unitatea europeana este viitorul nostru. Cele 5 scenarii prezentate de Comisie se bazeaza pe acelasi lucru: cei 27 de membri inainteaza impreuna.Mi-as dori ca Parlamentul roman si societatea civila sa participe la aceasta dezbatere. Prin implicarea in toate dezbaterile europene, Romania a dat o lectie frumoasa de curaj.In 2019, tara dumneavoastra va prelua pentru prima oara presedintia Consiliului European. Este un moment important in istoria Romaniei si in istoria UE, pe care il veti marca prin amprenta pe care o veti pune.Remarc un entuziasm adevarat, ma bazez pe dumneavoastra, pe toti romanii. Trebuie sa stim cum sa iubim Europa, iar romanii au aratat acest lucru.Eu voi continua sa va iubesc. Traiasca Romania si traiasca Europa!In programul vizitei lui Jean-Claude Juncker figureaza si intalniri cu inalti oficiali roman. La ora 11:45, presedintele Comisiei Europene va fi primit de catre presedintele Klaus Iohannis, cu care va avea convorbiri tete-a-tete, urmate de discutii cu membrii celor doua delegatii.Dupa incheierea acestor convorbiri, Juncker va participa la receptia oferita de Ziua Europei de catre seful statului roman. De la ora 15:00, Juncker va merge la Palatul Victoria, unde va fi asteptat de catre premierul Sorin GrindeanuLa ora 16:30, presedintele Comisiei Europene va avea o intalnire cu cetatenii la Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti la Muzeul National de Arta al Romaniei. Juncker va veni la eveniment insotit de comisarul Corina Cretu. Intalnirile de acest tip au fost demarate de catre Comisia Europeana dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana si lansarea celor cinci scenarii privind viitorul UE.