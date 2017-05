Jean-Claude Juncker, in prima sa vizita in Romania in calitate de presedinte al Comisiei Europene

Aceeasi tema va fi abordata intr-o intalnire cu cetatenii, organizata de catre Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti la Muzeul National de Arta al Romaniei, intalnire programata la ora 16.30, la care Juncker va veni insotit de comisarul Corina Cretu. Cei doi oficiali europeni vor raspunde la intrebarile celor prezenti, precum si la cele puse prin intermediul retelelor de socializare intrucat evenimentul va fi transmis online.Intalnirile de acest tip au fost demarate de catre Comisia Europeana dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana si lansarea celor cinci scenarii privind viitorul UE. Astfel, comisarii europeni au mers in tarile membre la astfel de dezbateri cu publicul larg pentru a explica beneficiile proiectului european si perspectivele sale. La Bucuresti, prima dezbatere de acest tip a avut loc pe 20 aprilie, invitatul fiind Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei, aplaudat de public pentru pledoaria in favoarea unui viitor comun al Europei."Am lucrat in aceasta tara acum 20 de ani. Daca as calatori inapoi in timp, in 1995-1996, cand am fost foarte activ in aceasta tara, nu as fi crezut ca veti realiza atat de multe, dat fiind faptul ca aceasta tara a fost maltratata atat de mult in timpul regimului comunist (...) Exista o ambitie in vasta majoritate a populatiei Romaniei sa fie parte a unei comunitati de valori. Istoric, Romania este o tara europeana. Din cauza situatiei nefericite ca a fost de partea gresita a Cortinei de Fier, Romania a fost tinuta pe loc decenii, sa-si implineasca destinul european. Uniunea Europeana ii da ocazia Romaniei sa-si indeplineasca destinul. Nu pentru ca o vor politicienii, ci pentru ca poporul roman este un popor european. Acesta este marele beneficiu, nu fondurile structurale sau politica agricola comuna", spunea atunci Timmermans.In programul vizitei lui Juncker figureaza si intalniri cu inalti oficiali roman. Astfel, la 11.45 presedintele Comisiei Europene va fi primit de catre presedintele Klaus Iohannis, cu care va avea convorbiri tete-a-tete, urmate de discutii cu membrii celor doua delegatii. Dupa incheierea acestor convorbiri, Juncker va participa la receptia oferita de Ziua Europei de catre seful statului roman. De la ora 15.00, Juncker va merge la Palatul Victoria, unde va fi asteptat de catre premierul Sorin Grindeanu