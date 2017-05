Facebook doreste sa imbunatateasca continutul News Feed-ului, prin plasarea anunturilor inselatoare la sfarsitul paginii

Reducerea acestor link-uri ar fi trebuit sa produca efecte pe News Feed - pagina de pornire unde oamenii pot vedea postarile prietenilor - incepand de astazi.Facebook a declarat ca doreste sa atenueze importanta link-urilor pe care oamenii le posteaza pe site-urile care au un volum disproportionat de anunturi in raport cu continutul lor, ca de exemplu "5 sfaturi pentru a fi uimitoare in pat" sau "Slabeste peste noapte".Link-urile catre site-urile web cu anunturi pop-up sau anunturi pe intregul ecran ar putea fi, de asemenea, reduse.Oamenii care navigheaza prin News Feed sunt deseori dezamagiti atunci cand deschid astfel de link-uri si nu gasesc informatii valoroase pentru ei, a declarat vicepresedintele Facebook, Andrew Bosworth."Oamenii nu vor sa vada aceste lucruri. Incercam sa ne dam seama cum sa le depistam si le pozitionam undeva in josul News Feed-ului", a spus acesta.Facebook foloseste un algoritm pentru a determina care sunt postarile pe care oamenii le vad mai intai, iar acesta este adesea imbunatatit pentru a tine pasul cu mesajele spam sau alte probleme.Bosworth a refuzat sa numeasca orice site pe care Facebook il vizeaza si a declarat ca doar editorii de spam ar trebui sa isi faca griji din cauza traficului mai redus si ca alti editori ar putea avea parte de un trafic in crestere.