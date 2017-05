Sapte cetateni straini obligati sa paraseasca teritoriul Romaniei in termen de 15 zile (Inspectorat pentru Imigrari)

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI), citat de Agerpres, au fost aplicate de asemenea sanctiuni contraventionale in valoare de 11.400 de lei.Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari - Directia pentru Imigrari a Municipiului Bucuresti au desfasurat, in ultimele 24 de ore, mai multe actiuni proprii pe linia prevenirii si combaterii sederii ilegale a cetatenilor straini, pe raza municipiului Bucuresti.Cei doi cetateni vietnamezi, doi barbati de 27 si respectiv 28 de ani, aveau revocat dreptul de sedere, fapt pentru care le-au fost inmanate decizii de returnare, prin care sunt obligati sa paraseasca teritoriul tarii noastre in termen de 15 zile.Totodata, in urma unui control la o societate comerciala cu obiect de activitate panificatie, a fost depistat un cetatean turc de 31 de ani, care desfasura activitati lucrative fara forme legale si care nu mai avea drept de sedere pe teritoriul Romaniei. Pe numele acestuia si a membrilor sai de familie, sotia si cei 2 copii minori, politistii au emis decizii de returnare.De asemenea, reprezentantii societatii comerciale au fost sanctionati cu amenda in valoare de 10.000 de lei, conform prevederilor O.G. nr. 25 din 26 august 2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.In cadrul activitatilor, a fost depistat si un alt cetatean turc, de 28 de ani, care nu a parasit teritoriul Romaniei la expirarea dreptului de sedere, pe numele sau fiind emisa decizie de returnare prin care este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei in termen de 15 zile.Doua dintre persoanele depistate au fost sanctionate cu amenzi in valoare de 1400 de lei, in conformitate cu prevederile OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.Actiunile desfasurate de catre politisti urmaresc asigurarea ordinii si sigurantei cetateanului prin exercitarea unui control permanent asupra respectarii legalitatii sederii in Romania a strainilor, precum si combaterea migratiei ilegale si a muncii nedeclarate.