Elvetia limiteaza pentru un an accesul muncitorilor romani si bulgari pe piata muncii

Guvernul elvetian va limita la 996 numarul permiselor de rezidenta de tip "B", pe cinci ani, dupa ce a evocat faptul ca pragul maxim de muncitori din aceste tari care iau in mare parte joburi sezoniere a fost depasit intre iunie 2016 si mai 2017.Libera circulatie a lucratorilor intre Elvetia si Uniunea Europeana este in mare parte garantata prin acorduri bilaterale, desi o asa-numita "clauza de salvgardare" permite aplicarea unor praguri precum cele adoptate de Elvetia daca numarul celor care sosesc in aceasta tara depaseste anumite cote.