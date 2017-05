SUA critica intensificarea prezentei militare a Rusiei la Marea Baltica

Aliatii SUA sunt nelinistiti inaintea exercitiilor militare ale Rusiei si Belarusului din septembrie care ar putea implica pana la 100.000 de militari si antrenamente cu arme nucleare.Aceste manevre vor fi cele mai ample din 2013 si pana acum. Exercitiile ar putea aduce soldati rusi in apropierea granitelor Poloniei, Lituaniei, Letoniei si Estoniei.De asemenea, Rusia a amplasat rachete Iskander in Kaliningrad, enclava sa de la Marea Baltica. Moscova a spus ca este vorba de exercitii de rutina, dar oficialii americani sunt ingrijorati ca reprezinta un upgrade permanent.Intrebat intr-o vizita in Lituania despre rachetele Iskander, Mattis a afirmat ca “orice fel de intensificare este pur si simplu destabilizatoare”.Statele Unite exclud orice raspuns direct la exercitiile rusesti sau la amplasarea rachetelor.In acelasi timp, totusi, oficiali SUA, vorbind sub acoperirea anonimatului, au avansat posibilitatea trimiterii unei baterii de rachete Patriot in regiunea Baltica in timpul exercitiilor NATO din iulie.Oficialii au subliniat ca rachetele Patriot, daca vor fi trimise, vor fi retrase dupa finalizarea manevrelor.