VIDEO Un cimitir de langa Targu Jiu este plin de cavouri supraterane prost facute, localnicii se plang ca se simte miros saptamani de zile dupa inmormantari

Localnicii care traiesc peste drum de acest focar de infectie spun ca cel mai rau e dupa inmormantari, cand se simte mirosul mortilor, saptamani in sir, pana vin muncitori sa izoleze termopanele montate.Aici, la Pistestii din Deal, magnatul local Ion Barcina, zis Dan Goieru, finul lui Toni Grebla, s-a apucat sa-si faca si el un cavou - bloc, dinapoia caruia biserica, veche de secole, nu se mai zareste, scrie publicatia citata.Preotul din sat situatia creata este vina a fostului preot, care i-a lasat pe romi sa-si ridice acele cavouri.Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarta, spune ca puterea lui inceteaza la poarta cimitirului si paleste in fata autoritatii preotului: "Eu nu pot sa ma impun eu, ca Primarie, in cimitir. Am vazut si eu la Pistesti, am fost personal acolo, am vazut ce construiesc, l-am cautat pe preot sa-mi dea si mie explicatii si-a zis 'lasati ca vin'. Eu nu dau autorizatie de constructie in cimitir, ca nu s-a dat niciodata. Eu nu stiu efectiv ce pot sa fac, o sa ma adresez si eu la Protoierie, sa-mi dea un raspuns scris."Articolul integral, aici