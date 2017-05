Papa Francisc, invitat de cardinalul Lucian sa vina anul viitor pe Campia Libertaii de la Blaj

"Exista o invitatie adresata de catre Preafericitul Parinte Cardinal Lucian, deci o invitatie oficiala, nu doar in nume personal, ci si in numele Sinodului, adica al tuturor episcopilor, de a veni la Blaj. Ar avea o relevanta in primul rand pentru faptul ca data trecuta, la precedenta vizita a unui pontif in Romania, nu s-a putut realiza o astfel de vizita. Papa Ioan Paul al II-lea a ramas doar la Bucuresti. De data aceasta, toti crestinii greco-catolici, catolici in general, l-ar astepta (pe Papa Francisc n.r.) aici. Si cred ca ar fi binevenita", a declarat, miercuri, la Alba Iulia, pentru Agerpres, Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore din Blaj, Claudiu.In plus, a mentionat episcopul, se implinesc si 100 de ani de la Marea Unire."In al treilea rand, anul viitor, speram sa avem si o slujba de beatificare a celor sapte episcopi martiri si speram, de asemenea, din tot sufletul ca Papa Francisc sa celebreze acest moment. Ne-am bucura sa fie la Blaj, pe Campia Libertatii. Sigur, asta e dorinta noastra, ne rugam pentru asta si speram din tot sufletul", a afirmat Episcopul Claudiu.Saptamana trecuta, Arhiepiscopul Romano-Catolic de Bucuresti, Ioan Robu, s-a declarat optimist in ceea ce priveste vizita Suveranului Pontif in cursul anului viitor, in Romania, moment ce ar putea coincide cu evenimentul de beatificare a sapte episcopi ai Bisericii Greco-Catolice din tara noastra care au murit in inchisorile comuniste.