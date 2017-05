UPDATE Un ofiter SPP s-a impuscat pe strada in Bucuresti. Barbatul a murit la spital

Potrivit informatiilor HotNews.ro, acesta era un ofiter neoperativ ce s-a impuscat cu arma personala. Sinuciderea acestuia ar fi aparut pe un fond de depresie."In urma cu aproximativ o ora, in zona bulevardului Tineretului, un barbat a comis un act de autoagresiune, impuscandu-se in piept. A fost transportat de urgenta la spital", au spus oficiali din Politia Capitalei, potrivit News.ro.Politistii au sesizat Parchetul Militar pentru a face o ancheta in acest caz.Bărbatul a murit la Spitalul Bagdasar Arseni, potrivit Mediafax Conform sursei citate, ofiterul ar fi coborat din masina si, chiar in mijlocul strazii, a scos arma si a tras in zona pieptului.