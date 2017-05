Moscova permite vinurilor de Cricova (Republica Moldova) sa revina pe piata rusa

Livrarile in Federatia Rusa a produselor vinicole ale Societatii pe Actiuni "Cricova" vor fi efectuate in regim de "ghiseu unic", se spune in comunicat.Anuntul vine la o zi dupa ce presedintele moldovean Igor Dodon a fost singurul lider strain prezent la manifestarile de Ziua Victoriei de la Moscova.Amintim ca in martie, in cadrul altei vizite la Moscova, Igor Dodon i-a dus lui Vladimir Putin cateva sticle din colectia personala a liderului de la Kremlin de la Cricova."Mi-ati adus ce e deja al meu", glumea atunci Putin, presa rusa preluand declaratia si ironizand cadoul presedintelui moldovean.