Instanta a respins toate cererile arhiepiscopului Tomisului si a dispus inceperea procesului lui IPS Teodosie

Decizia instantei nu este definitiva si poate fi contestata in termen de trei zile de la comunicare.Curtea de Apel Constanta a decis, miercuri, sa respinga ca nefondate cererile si exceptiile invocate de Teodosie Petrescu, Arhiepiscopului Tomisului, si de catre ceilalti inculpati din dosar, anume Stere Beca, Ciprian Ioan Cojocaru si Aurelian Stefan.Instanta a dispus trimiterea dosarului la completul de judecata pentru a se stabili primul termen in acest proces.Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, judecat pentru ca ar fi obtinut nelegal fonduri europene, a contestat miercurea trecuta, la Curtea de Apel Constanta, rechizitoriul intocmit de DNA, precizand ca nu a savarsit nicio infratiune.Avocatul sau, Maria Vasii, a sustinut atunci ca procurorul s-a grabit cand a lansat acuzatia penala.La termenul din 24 aprilie, avocatii arhiepiscopului Tomisului au depus la Curtea de Apel Constanta un document realizat de un avocat din Bruxelles specializat pe legislatia europeana privind fondurile europene, concluzia acestuia fiind ca nu exista dovezi cu privire la intentia de fraudare, dar si ca utilizarea legii penale cu privire la frauda in legatura cu faptele din dosar nu este in conformitate cu practica Uniunii Europene.Procurorii DNA Constanta au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Teodosie Petrescu, arhiepiscop al Tomisului, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.