Copilul scos dintr-un put din Teleorman a fost externat. Starea lui este buna, mananca, rade, vorbeste si se joaca (medic)

"Copilul a fost externat astazi, cu stare generala buna. Este un copil normal, mananca, rade, se joaca, vorbeste", a spus dr. Raluca Alexandru.Danut, copil care a cazut in putul din curtea casei din localitatea Balta Sarata, judetul Teleorman si a fost scos dupa zece ore, a stat doua saptamani in Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitala.Copilul a fost timp de doua zile conectat la aparate, iar dupa detubare a fost ajutat sa respire cu o masca de oxigen. Medicii i-au administrat un tratament cu antibiotic imediat dupa ce a fost adus la spital, in noaptea de 25 spre 26 aprilie, in conditiile in care exista riscul de infectie pulmonara, dupa ce a inghitit apa, in cele peste 10 ore in care a stat in put, la o adancime de 16 metri, iar intr-un plaman au intrat germeni.Dupa o saptamana de tratament, copilul a fost transferat de la Terapie Intensiva la Sectia Pediatrie, iar de atunci starea lui s-a imbunatatit, medicii stabilind ca marti sa fie externat.