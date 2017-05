Averile tortionarilor disidentului Gheorghe Ursu, verificate pentru plata despagubirlor / SRI ar putea fi parte in proces

La termenul de miercuri al procesului in care sunt judecati Tudor Postelnicu, fost sef al Departamentului Securitatii Statului, si fostii ofiteri de securitate Marin Pirvulescu si Vasile Hodis, avocatul lui Andrei Ursu, fiul lui Gheorghe Ursu, a cerut magistratilor luarea masurilor asiguratorii fata de cei trei inculpati.Avocatul a aratat ca, pe parcursul anchetei, nu s-au luat astfel de masuri, iar procurorul de sedinta a declarat ca este de acord cu verificari la Ministerul de Interne, Casa Nationala de Pensii, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si la alte institutii pentru verificarea bunurilor si a veniturilor celor trei inculpati. Instanta a fost de acord cu aceasta solicitare.Tot la acest termen, avocatul lui Vasile Hodis a cerut introducerea in dosar ca parti responsabile civilmente a Ministerului Finantelor, MAI si SRI, sustinand ca, dupa caderea regimului comunist, SRI este succesorul fostei Securitati, iar penitenciarul unde a decedat Gheorghe Ursu a apartinut MAI.De cealalta parte, avocatul lui Andrei Ursu a precizat ca nu este oportuna introducerea acestor institutii in proces, deoarece actiunea si pedeapsa trebuie sa se rasfrange direct asupra inculpatilor si nu asupra contribuabilului roman.'Ar fi o mare nedreptate introducerea in cauza a acestor institutii. A existat o mare discontinuitate intre statul de pana la 1989 si dupa aceea. Ar fi o mare nedreptate sa tragi la raspundere un stat care incearca sa repare ceea ce a facut vechiul stat. Nu vrem bani de la statul roman. Trebuie sa plateasca cei care au comis acele crime', a declarat si Andrei Ursu.Procurorul de sedinta a sustinut ca trebuie trimise citatii la MFP, MAI si SRI, pentru ca aceste institutii sa isi exprime punctul de vedere in legatura cu introducerea lor in cauza, aceasta pozitie fiind acceptata de catre judecatori.Urmatorul termen al procesului a fost stabilit pentru 7 iunie.Pe 1 august 2016, George Homostean (decedat), fost ministru de Interne, si Tudor Postelnicu, fost sef al Departamentului Securitatii Statului, au fost trimisi in judecata de procurorii militari pentru complicitate la savarsirea de infractiuni contra umanitatii in dosarul disidentului Gheorghe Ursu.De asemenea, au fost trimisi in judecata si fostii ofiteri de securitate Marin Pirvulescu si Vasile Hodis, cei care l-au torturat pe Gheorghe Ursu, acestia fiind acuzati de infractiuni contra umanitatii.Procurorii sustin ca in perioada ianuarie - noiembrie 1985 inginerul disident Gheorghe Ursu a facut obiectul urmaririi informative si judiciare pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist, fiind arestat la 21 septembrie 1985. A murit pe 17 noiembrie 1985, in Spitalul Penitenciar Jilava.Pana acum, trei persoane au fost condamnate in acest caz: col. (r) Udor Stanica, pe atunci seful Militiei din Capitala, col. (r) Mihai Creanga, adjunctul sau, si Marin Clita, colegul de celula al disidentului, fiecare primind cate 20 de ani de inchisoare.